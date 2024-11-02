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海洛賽》第二局關鍵分遭主審誤判 周天成罕見發文盼BWF能進步

2024/11/02 06:57

周天成。（資料照）周天成。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨晚在超級300系列德國海洛羽球公開賽，以13：21、20：22栽在世界排名29的丹麥選手傑姆克（Rasmus Gemke）拍下，無緣男單4強及2連霸。

此仗出現一大插曲是周天成第二局18：16領先時，雙方進行激烈來回之際，主審突喊聲認為周天成觸網在先，直接判傑姆克得分，當下小天立刻舉手示意，發球審也提醒主審未違例，裁判長則進場進行討論，無奈主審堅持己見，這1分並未重打。

周天成賽後表示，發球審當時告知主審，他並未違規，但主審還是堅持己見，「到底為什麼要這樣對待球員，主審的面子比執法正確更重要嗎？行使正確的權力，不會讓主審顏面掃地而是贏得威信，能帶動更多球員願意正當打球，也是奧林匹克精神的體現。」

周天成呼籲世界羽聯（BWF）請把資金投資在裁判的培訓和設備的更新（VAR），不是球員每次受到不公平的判決，承擔的永遠是選手，「我認為裁判如果誤判，經過查證屬實，也應該得到相應的處罰。」

這球當下傑姆克立刻舉手示意，周天成說，「連對手賽後都跟我說為什麼我每次都發生這樣的事情，全世界都知道誤判，就只有主審不知道？」

周天成兩年前在相同地方被誤判，「我選擇相信BWF會做出改變，讓羽球變得更好。兩年過去了，我絲毫沒有感受到進步。」

周天成指出，兩年前賽後有記者和他說有拍到影片，「當時裁判長說只有和這位記者還有他能一起看重播，結果當然是我完全沒有犯規，裁判長說他會匯報給BWF，記者也說會把影片傳給我，結果隔天我詢問為什麼還沒有傳影片給我，記者說被BWF威脅不能把影片傳給我和公布影片。不然可能以後會不讓這個城市繼續辦比賽。」

周天成希望BWF專心做事，不是息事寧人，當然還是要更多的檢討自己，把自己本份做好。

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