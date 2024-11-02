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MLB》道奇神獸克蕭動刀迎接第18年賽季 T.赫南德茲、佛雷爾提盼留隊

2024/11/02 07:41

克蕭。（法新社）克蕭。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽以4勝1敗擊敗洋基奪冠，今於台灣時間凌晨舉辦封王遊行。36歲塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）也在今天宣布將於休季動手術；而將成自由身的T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）與佛雷爾提（Jack Flaherty）也喊話，希望能續留道奇。

克蕭上個休賽季動了肩膀受術，今年直到美國時間7月25日才迎來賽季首秀，然而又遭遇左腳趾傷勢而提前報銷，也無緣在季後賽登板。本季克蕭7場先發累積2勝2敗，投30局飆出24次三振，防禦率4.50。

克蕭表示，他將於美國時間下週三進行腳趾與左膝手術，也透露左膝傷勢一直困擾著他許久，不過復原時間應該相對快；但腳趾傷勢可能會比較棘手，「因為你不能用力走路，我必須拄著拐杖一段時間，但好險現在還不用。」克蕭也指出，目前還不確定需要花多久時間復健。

效力道奇17年以來，克蕭終於有機會在洛杉磯街頭慶祝奪冠（2020年因疫情無封王遊行），他強調儘管需要動手術，但他仍計畫回歸球隊，參加生涯第18個賽季。「這是我永生難忘的一天，大家都說棒球只是場比賽，但看看這四周，你會意識到這對許多不同的人來說有多麼重要。也許這只是棒球，但對很多人意義重大，對我來說也是。」

上個休季與道奇簽下1年合約的T.赫南德茲，本季表現絕佳成為奪冠一大功臣，如今證明自己後有望簽下複數年合約，他也認為自己在洛杉磯找到歸屬，「就像我之前說過的，留在道奇是優先選項，這很明顯，我會盡我所能回到這裡。」他也開玩笑表示，希望明天續約討論就有進展，「我在這裡有很多美好回憶，作為球員和人都學到很多，成為這支球隊的一份子真的很棒。」

今年交易大限從老虎轉戰道奇的佛雷爾提，也在球季後半段輪值倒光之下，成為道奇重要的主力先發。在加州出生長大的他，也非常渴望能夠繼續效力家鄉球隊，「我愛這座城市，我永遠也不想離開。」

T.赫南德茲。（法新社）T.赫南德茲。（法新社）

佛雷爾提。（美聯社）佛雷爾提。（美聯社）

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