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MLB》大谷攜嬌妻抱愛犬、還秀英語 體驗道奇相隔36年的冠軍遊行

2024/11/02 07:59

大谷翔平帶愛犬參加冠軍遊行。（美聯社）大谷翔平帶愛犬參加冠軍遊行。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今年奪得隊史第8座世界大賽冠軍，道奇今天在舉辦冠軍遊行，根據《洛杉磯時報》指出，估計洛城街頭當地有22.5萬民眾參與。轉戰道奇首年就奪冠的日本巨星大谷翔平，今天帶著愛妻田中真美子、以及愛犬Decoy，一同參加冠軍遊行。

雖然道奇隊在2020年縮水賽季奪冠，當年受到疫情影響，沒有街頭遊行。如今道奇在今年世界大賽擊敗紐約洋基，奪得隊史第8座世界大賽冠軍。道奇前一次舉行冠軍遊行，已經是1988年的時候。

道奇隊選手今天搭乘雙層巴士到洛城市區參加冠軍遊行，估計現場逾22萬人參與，讓首度體驗冠軍遊行的大谷翔平透過翻譯艾爾頓（Will Ireton）表示，「我對這裡球迷的人數感到非常震驚，這是難以置信的。」被問到是否要像K.赫南德茲（Kike Hernandez）一樣脫上衣慶祝，大谷笑回，「不，絕對不。」

大谷翔平生涯首次體驗冠軍遊行。（今日美國）大谷翔平生涯首次體驗冠軍遊行。（今日美國）

道奇冠軍遊行隊伍最後回到道奇球場與球迷同歡，大谷也秀英語向全場4萬2458名道奇球迷們說，「這是一個非常特別的時刻，我很榮幸來到這裡，成為球隊的一份子，恭喜洛杉磯，謝謝你們大家。」

日籍投手山本由伸也被道奇隊友們拱上台與球迷們說話，他用英語說，「謝謝你們，道奇球迷。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「你們想要遊行，我們得到遊行，大家，讓我們準備明年再來一次吧。」

大谷翔平帶愛犬參加冠軍遊行。（法新社）大谷翔平帶愛犬參加冠軍遊行。（法新社）

大谷愛妻田中真美子帶愛犬進球場。（今日美國）大谷愛妻田中真美子帶愛犬進球場。（今日美國）

大谷翔平帶愛犬參加冠軍遊行。（今日美國）大谷翔平帶愛犬參加冠軍遊行。（今日美國）

大谷翔平帶愛犬參加冠軍遊行。（美聯社）大谷翔平帶愛犬參加冠軍遊行。（美聯社）

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