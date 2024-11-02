晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》近6年奪3冠！道奇MVP強打貝茲喊話再拿6冠：想雙手戴滿戒指

2024/11/02 08:49

貝茲。（今日美國）貝茲。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今舉辦睽違36年以來的世界大賽封王遊行，近年已經拿下3座冠軍的MVP強打貝茲（Mookie Betts）也向球迷喊話，要為道奇再拿下更多冠軍。

貝茲在2018年幫助紅襪奪冠，個人首枚冠軍戒指到手。2020年球季開打前，貝茲被交易至道奇，並立刻簽下12年3.65億美元延長合約，該年也順利奪冠，不過因疫情而取消封王遊行。今年再度幫助道奇登頂，也收下他個人第3座世界大賽冠軍。

貝茲在遊行上向洛杉磯球迷喊話：「我們已經贏下2座總冠軍了，我們還有8到9年的時間，對吧？我們至少還要再拿5、6座冠軍，沒錯吧！我自己已經拿了3座了，希望能讓我雙手都戴滿冠軍戒！」他也向球迷致謝，「感謝大家來到這裡，為我和隊友們加油打氣，這對我們很重要，我愛你們。」

貝茲本季出賽116場，打擊三圍.289/.372/.491，攻擊指數0.863，累積19轟、75分打點，選到61次四壞保送，另有16次盜壘成功。今年16場季後賽，貝茲62打數敲出18支安打，包含5支二壘安打與4轟，累積16分打點，打擊三圍.290/.387/.565，攻擊指數0.951；世界大賽5場18打數5安，打擊率0.278。

貝茲。（法新社）貝茲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中