MLB》近6年奪3冠！道奇MVP強打貝茲喊話再拿6冠：想雙手戴滿戒指

貝茲。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今舉辦睽違36年以來的世界大賽封王遊行，近年已經拿下3座冠軍的MVP強打貝茲（Mookie Betts）也向球迷喊話，要為道奇再拿下更多冠軍。

貝茲在2018年幫助紅襪奪冠，個人首枚冠軍戒指到手。2020年球季開打前，貝茲被交易至道奇，並立刻簽下12年3.65億美元延長合約，該年也順利奪冠，不過因疫情而取消封王遊行。今年再度幫助道奇登頂，也收下他個人第3座世界大賽冠軍。

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貝茲在遊行上向洛杉磯球迷喊話：「我們已經贏下2座總冠軍了，我們還有8到9年的時間，對吧？我們至少還要再拿5、6座冠軍，沒錯吧！我自己已經拿了3座了，希望能讓我雙手都戴滿冠軍戒！」他也向球迷致謝，「感謝大家來到這裡，為我和隊友們加油打氣，這對我們很重要，我愛你們。」

貝茲本季出賽116場，打擊三圍.289/.372/.491，攻擊指數0.863，累積19轟、75分打點，選到61次四壞保送，另有16次盜壘成功。今年16場季後賽，貝茲62打數敲出18支安打，包含5支二壘安打與4轟，累積16分打點，打擊三圍.290/.387/.565，攻擊指數0.951；世界大賽5場18打數5安，打擊率0.278。

貝茲。（法新社）

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