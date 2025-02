MLB》洋基爭冠失利遭酸「Fat Joe詛咒」 工具人調侃：看到他，我們已經贏了！

道奇工具人K.赫南德茲。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洛杉磯道奇在今年世界大賽以4勝1敗擊敗紐約洋基,奪得道奇隊史第8座世界大賽冠軍。道奇36歲右投凱利(Joe Kelly)今年因傷未能參與季後賽戰場,他在G5賽後開酸洋基,「這是Fat Joe的詛咒」。

道奇隊在世界大賽第2戰邀請知名饒舌藝人冰塊酷巴(Ice Cube)表演炒熱氣氛。而世界大賽第3戰來到洋基球場舉行,藝名Fat Joe的饒舌歌手Joseph Pinzolo,這位出生於紐約布朗克斯的藝人,他在世界大賽第3戰前的表演卻遭到紐約球迷們批評。

道奇在世界大賽第5戰一度以0比5落後,但道奇第5局靠著洋基單局3次瑕疵守備追平,最後還以7比6贏球,奪得世界大賽冠軍。凱利在G5賽後受訪提到,當時球隊落後的時候,洋基球場的記分板上出現Fat Joe的畫面,讓他感覺到道奇有機會贏球。

道奇今天舉行冠軍遊行。(今日美國)

「他們開始一團亂,打出洋基式守備。」凱利笑說,「他(Fat Joe)當時出現在大螢幕上,在第5局前,我轉頭看著哈尼威爾(Brent Honeywell Jr.)並說,『Fat Joe的詛咒,看著吧』,而我們開始追分...而對方糟糕的PLAY、糟糕的PLAY,最後我在道奇隊拿到第2個冠軍。」

道奇隊今天舉行相隔36年的冠軍遊行,冰塊酷巴也到現場表演。道奇工具人K.赫南德茲(Kike Hernandez)表示,「冰塊酷巴在世界大賽第2戰的表演,靠著他的演出,我們不需要再打比賽,我們已經贏了。我們去紐約,有個傢伙,他以前很胖,現在不胖了,他叫Joe,他上來唱一首歌,然後我們不需要再比賽,因為在他的表演之後,我們已經贏了。」

Some are saying the Fat Joe Performance from last night is the new "Bambino Curse" for the Yankees. They won't win another #WorldSeries for 100 years. pic.twitter.com/wKskfAuyYe