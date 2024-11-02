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MLB》洋基爭冠失利遭酸「Fat Joe詛咒」 工具人調侃：看到他，我們已經贏了！

2024/11/02 09:14

道奇工具人K.赫南德茲。（今日美國）道奇工具人K.赫南德茲。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇在今年世界大賽以4勝1敗擊敗紐約洋基，奪得道奇隊史第8座世界大賽冠軍。道奇36歲右投凱利（Joe Kelly）今年因傷未能參與季後賽戰場，他在G5賽後開酸洋基，「這是Fat Joe的詛咒」。

道奇隊在世界大賽第2戰邀請知名饒舌藝人冰塊酷巴（Ice Cube）表演炒熱氣氛。而世界大賽第3戰來到洋基球場舉行，藝名Fat Joe的饒舌歌手Joseph Pinzolo，這位出生於紐約布朗克斯的藝人，他在世界大賽第3戰前的表演卻遭到紐約球迷們批評。

道奇在世界大賽第5戰一度以0比5落後，但道奇第5局靠著洋基單局3次瑕疵守備追平，最後還以7比6贏球，奪得世界大賽冠軍。凱利在G5賽後受訪提到，當時球隊落後的時候，洋基球場的記分板上出現Fat Joe的畫面，讓他感覺到道奇有機會贏球。

道奇今天舉行冠軍遊行。（今日美國）道奇今天舉行冠軍遊行。（今日美國）

「他們開始一團亂，打出洋基式守備。」凱利笑說，「他（Fat Joe）當時出現在大螢幕上，在第5局前，我轉頭看著哈尼威爾（Brent Honeywell Jr.）並說，『Fat Joe的詛咒，看著吧』，而我們開始追分...而對方糟糕的PLAY、糟糕的PLAY，最後我在道奇隊拿到第2個冠軍。」

道奇隊今天舉行相隔36年的冠軍遊行，冰塊酷巴也到現場表演。道奇工具人K.赫南德茲（Kike Hernandez）表示，「冰塊酷巴在世界大賽第2戰的表演，靠著他的演出，我們不需要再打比賽，我們已經贏了。我們去紐約，有個傢伙，他以前很胖，現在不胖了，他叫Joe，他上來唱一首歌，然後我們不需要再比賽，因為在他的表演之後，我們已經贏了。」

藝名Fat Joe的饒舌歌手Joseph Pinzolo。（資料照，今日美國）藝名Fat Joe的饒舌歌手Joseph Pinzolo。（資料照，今日美國）

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