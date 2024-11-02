MLB》直呼洋基不應砸重金續留索托！資深轉播員認為賈吉失誤是關鍵

賈吉與索托。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基在今年世界大賽敗給道奇，陣中強打索托（Juan Soto）來季去留也成休季最大焦點，儘管包含「法官」賈吉（Aaron Judge）等多位球員都希望索托回歸，但洋基資深女轉播員華德曼（Suzyn Waldman）卻有不同看法。

華德曼在「Maggie and Perloff」節目中指出，洋基高層休季應該分散投資，而不是將雞蛋放在同一個籃子來「梭哈」索托，「索托真的是很不錯的球員，但他並不是一位真正的右外野手，你真的要為了索托砸重金，然後繼續把賈吉放在中外野嗎？」

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「大家的焦點都集中在索托身上，但場上還有其他8個位置，如果這些位置沒有獲得妥善補強，今年的慘況還會再度重演。」華德曼補充，洋基休季應該專注在投手陣容以及整頓「錯誤」，例如在世界大賽G5中第5局的狀況。

索托入行後鎮守左外野，2021年與2022年轉戰右外野，去年在教士回到左外野，不過今年加入洋基後又回到右外野；而賈吉過去則是都鎮守右外野，直到去年開始轉守中外野，今年迎來索托後擔任全職中外野手，然而世界大賽G5第5局發生關鍵接球失誤，也讓賈吉感嘆會讓他記一輩子。

日前《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，目前已有11支球隊聯繫索托，並有望簽下追平大谷翔平的總值7億美元合約。索托在今年例行賽出賽157場，敲出41轟、進帳109分打點，獲得129次保送，打擊率0.288、OPS為0.988。

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