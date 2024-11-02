MLB》單季99敗的天使連3筆補強 向費城人換來前百大新秀野手

金德利。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯天使今年寫下單季99敗的隊史最慘紀錄，季後補強動作頻頻。天使隊今天用現金與費城人交易換來內野手金德利（Scott Kingery）。

現年30歲的金德利曾經是前百大潛力好手，他在2018年的時候是費城人農場第二號大物，當時一場大聯盟比賽未打，金德利就獲得6年2400萬美元的合約。

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金德利曾在2019年交出19轟、55分打點，打擊率2成58的生涯年，他在大聯盟共5個賽季，合計有30轟、96分打點，平均打擊率2成29。金德利前一次登上大聯盟舞台，已經是2022年的時候。

不過，金德利在2021年賽季經歷19支1、吞22次三振後，接著動肩膀手術，球季在7月提前報銷。金德利近兩年都沒有站上大聯盟舞台，今年在3A出賽125場，交出25轟、67分打點，打擊率2成68的成績。根據大聯盟官網指出，自從2023年開始，金德利在小聯盟3A的吞K比率高達28.1％。

天使隊今天也從讓渡名單中撿來前運動家一壘手諾達（Ryan Noda）。這位28歲好手今年在運動家出賽36場，整季有1轟、4打點，打擊率1成37的表現。

天使隊進入休賽季後，先是用先發投手坎寧（Griffin Canning），與勇士交易換來重砲手索勒（Jorge Soler）。加上今天兩筆補強，目前天使隊已經做3次補強動作。

諾達。（資料照，法新社）

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