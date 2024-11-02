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NBA》從外送員、園丁蛻變成勇士板凳驚奇！曾落選的27歲前鋒超勵志

2024/11/02 10:48

沃特斯。（資料照）沃特斯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士在今年選秀會當天，向雷霆交易來27歲前鋒沃特斯（Lindy Waters III），他在開季也繳出亮眼表現，成為灣區大軍的板凳驚奇，而他的故事更為勵志。

沃特斯大學時期效力奧克拉荷馬州立大學，畢業後於2020年投入選秀卻落選，隔年10月在試訓成功後加盟雷霆G聯盟的奧克拉荷馬藍隊（Oklahoma City Blue），2022年2月與雷霆簽下雙向合約。然而在這之前，沃特斯還有著一段辛苦的過往。

近日沃特斯在《Bleacher Report》訪談中透露，他在落選後與北美半職籃聯盟TBL（The Basketball League）的奧克拉荷馬球隊Enid Outlaws簽約，「那段經歷比在G聯盟的時候還要艱苦，通常6點一大早，我會開車去奧馬哈、休士頓或達拉斯比賽，結束後再開車回家。」

「回到家後，我還得想辦法賺點錢，所以我跑去做DoorDash外送，或者去修剪草坪。」沃特斯回憶起過往，「我只是想維持生計，有天我接到雷霆球團的電話，邀請我去試訓。當時的我一無所有，所以我上了場就是盡全力打球，享受其中，而他們也給了我去G聯盟的機會，我付出一切才能走到今天這一步，那是我真正成長的一年。」

沃特斯過去3年都效力雷霆，出賽104場，場均5.3分1.8籃板。來到勇士後，沃特斯在熱身賽立刻大展身手，開季後更成為勇士板凳火力來源之一，目前5場出賽，場均7.6分，三分命中率高達47.1%，更在日前對上鵜鶘的比賽中角出21分8籃板的超優質表現，成為勇士奇兵。

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