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NBA》「我為這他X的城市付出太多了」恩比德不滿受傷還要挨酸吐心聲

2024/11/02 09:52

恩比德。（資料照）恩比德。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕費城七六人當家球星恩比德（Joel Embiid）本季至今仍因傷上未出賽，也因此招來許多罵聲與批評，今天受訪時恩比德公開回擊，並聲稱自己不應受到這樣的對待。

自2014年七六人選進恩比德以來，他一共缺席372場例行賽與8場季後賽，上季恩比德因左膝半月板撕裂缺席了43場，甚至在季後賽帶著顏面神經麻痺困擾上陣。今夏與美國征戰奧運殿堂奪金後，恩比德因管理膝蓋傷勢，新賽季從熱身賽至今都還沒上場。

「我常聽到人們說我『不想上場』，我為這城市做了這麼多事，讓自己身處險境，換來的卻是人們的訕笑辱罵，這到底是什麼狗屎。」恩比德針對《費城詢問報》的一篇專欄回應，該篇專欄呼籲恩比德沒上場時，七六人應該退錢給球迷，「我為這座他X的城市付出太多了，我不應受到如此對待。」

恩比德舉出過去的傷勢，表示他即便冒著再次受傷的風險，依舊上場打球，「我的臉骨折2次，從差點失明的風險中回歸，手指也骨折過，但我還是回來了。」恩比德希望自己能像他人一樣幸運，免於傷病的侵擾，但不代表他沒有盡一切所能回到球場，同時也強調自己就快回歸。

七六人今年開季遇到傷病問題，除了恩比德以外，休季重磅補強的喬治（Paul George）也因在熱身賽遭遇左膝骨挫傷，至今例行賽還沒出賽過。

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