NBA》黃蜂「爛尾」末節2人被趕出場 塔圖姆34分助綠衫軍踢館成功

威廉斯與塔圖姆。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今作客黃蜂主場，靠著塔圖姆（Jayson Tatum）34分領軍，克服對手下半場反撲，以124：109拿下勝利，避免2連敗。

綠衫軍前役在延長賽不敵溜馬，吞下本季首敗，今明兩天與黃蜂進行「背靠背」2連戰，也是曾任塞爾提克助理教練的黃蜂新主帥李伊（Charles Lee）首度對決前東家。

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塞爾提克首節在塔圖姆獨攬16分領軍之下，打出40：25的猛烈攻勢，帶著雙位數落後的黃蜂在次節中段拉出一波11：2的高潮拉近分差，團隊此節合轟9記三分彈，在上半場結束前追到67：71。小波爾（LaMelo Ball）前兩節貢獻全隊最高19分，綠衫軍方面，塔圖姆18分、J.布朗（Jaylen Brown）挹注16分。

小波爾與塔圖姆。（法新社）

黃蜂易籃後持續追分，第三節倒數2分29秒靠曼恩（Tre Mann）追到84：85只剩1分差，不過接下來豪瑟（Sam Hauser）外線破網幫綠衫軍再度擴大優勢，塞爾提克帶著92：86領先進入決勝節。

小波爾末節持續率隊反撲，倒數8分鐘飆進此節第2記三分球幫助黃蜂追到99：100，只是隨後又被對手以10：2的攻勢反擊，黃蜂這一節顯得較心浮氣躁，最後2分鐘先是有前鋒威廉斯（Grant Williams）還在塔圖姆持球進攻時直接衝向他，被以二級惡意犯規驅逐出場，隨後布里吉斯（Miles Bridges）又把塔圖姆未進的球以「打排球」的方式拍向板凳區，一樣被驅逐出場，而小波爾也犯滿畢業，終場就以15分差敗下陣來。

Grant Williams was ejected after this flagrant 2 foul on Jayson Tatum pic.twitter.com/YbhC1psP7r — Bleacher Report （@BleacherReport） November 2, 2024

塔圖姆繳34分、11籃板，J.布朗25分、6籃板、5助攻，D.懷特（Derrick White）17分、5助攻，黃蜂方面，小波爾獨挑大樑貢獻31分，曼恩板凳出發挹注23分。

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