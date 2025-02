NBA》黃蜂「爛尾」末節2人被趕出場 塔圖姆34分助綠衫軍踢館成功

威廉斯與塔圖姆。(法新社)

〔記者盧養宣/綜合報導〕塞爾提克今作客黃蜂主場,靠著塔圖姆(Jayson Tatum)34分領軍,克服對手下半場反撲,以124:109拿下勝利,避免2連敗。

綠衫軍前役在延長賽不敵溜馬,吞下本季首敗,今明兩天與黃蜂進行「背靠背」2連戰,也是曾任塞爾提克助理教練的黃蜂新主帥李伊(Charles Lee)首度對決前東家。

塞爾提克首節在塔圖姆獨攬16分領軍之下,打出40:25的猛烈攻勢,帶著雙位數落後的黃蜂在次節中段拉出一波11:2的高潮拉近分差,團隊此節合轟9記三分彈,在上半場結束前追到67:71。小波爾(LaMelo Ball)前兩節貢獻全隊最高19分,綠衫軍方面,塔圖姆18分、J.布朗(Jaylen Brown)挹注16分。

小波爾與塔圖姆。(法新社)

黃蜂易籃後持續追分,第三節倒數2分29秒靠曼恩(Tre Mann)追到84:85只剩1分差,不過接下來豪瑟(Sam Hauser)外線破網幫綠衫軍再度擴大優勢,塞爾提克帶著92:86領先進入決勝節。

小波爾末節持續率隊反撲,倒數8分鐘飆進此節第2記三分球幫助黃蜂追到99:100,只是隨後又被對手以10:2的攻勢反擊,黃蜂這一節顯得較心浮氣躁,最後2分鐘先是有前鋒威廉斯(Grant Williams)還在塔圖姆持球進攻時直接衝向他,被以二級惡意犯規驅逐出場,隨後布里吉斯(Miles Bridges)又把塔圖姆未進的球以「打排球」的方式拍向板凳區,一樣被驅逐出場,而小波爾也犯滿畢業,終場就以15分差敗下陣來。

Grant Williams was ejected after this flagrant 2 foul on Jayson Tatum pic.twitter.com/YbhC1psP7r