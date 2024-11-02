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NBA》戴維斯、詹姆斯合奪65分 湖人擊敗暴龍終止2連敗

2024/11/02 10:21

詹姆斯與巴瑞特。（美聯社）詹姆斯與巴瑞特。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人今天到多倫多客場出賽，A.戴維斯（Anthony Davis）主宰禁區繳出38分、12籃板，39歲詹姆斯（LeBron James）也有27分、10助攻，兩位球星帶領紫金大軍以131：125擊敗暴龍。

湖人近期開啟客場之旅，但前一場詹姆斯回家鄉克利夫蘭，結果湖人輸騎士24分。今天來到多倫多，詹姆斯第一節就手感發燙，單節獨拿14分，且三分球3投全進，加上戴維斯也有9分挹注，湖人首節就轟43分。

第一節只拿19分的暴龍，從第二節進攻就有回神，在第三節靠著巴瑞特（RJ Barrett）12分、博爾特（Jakob Poeltl）11分，縮小落後差距，只是湖人還是有戴維斯、詹姆斯壓陣，暴龍未能演出大逆轉戲碼。

戴維斯此仗打出主宰禁區的好表現，他20投14中且都沒在三分線出手，另外罰球11罰10中，攻下38分外帶12籃板、3抄截、2阻攻，詹姆斯則是27分、6籃板及10助攻，至於里維斯（Austin Reaves）也貢獻20分、6助攻，D.羅素（D'Angelo Russell）也有19分、6助攻，不過湖人最狂的地方是此仗41罰36中，當中戴維斯就各罰11次、里維斯14次。

暴龍此仗就敗在第一節實在打太爛，導致後來無力回天，巴瑞特攻下33分、12助攻，射手迪克（Gradey Dick）砍5顆三分球，進帳31分，博爾特19分、12籃板，他們全隊只靠罰球拿11分，也是輸球的另一關鍵。

戴維斯。（美聯社）戴維斯。（美聯社）

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