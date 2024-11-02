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嘉義縣全民運動會表現優異 奪2金8銀15銅

2024/11/02 10:40

嘉義縣選手沙灘角力項目共奪下1金1銀2銅。（嘉義縣政府提供）嘉義縣選手沙灘角力項目共奪下1金1銀2銅。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年全民運動會於10月26日至10月31日在屏東縣舉行，嘉義縣派出364名選手參賽，奪下2金8銀15銅佳績，縣府將頒發285萬運動獎勵金，鼓勵選手繼續努力，獲得好成績。

縣府教育處表示，364位選手分別參加健力、輕艇水球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、柔術、原野射箭、定向越野、運動舞蹈、民俗體育、太極拳、龍舟、摔角、國術、龍獅運動、慢速壘球、木球、槌球、五人制足球、地面高爾夫球、劍道、健美、沙灘角力、舞蹈運動共26項比賽。

健美選手張永杰奪得1金，連霸成功；沙灘角力選手吳秉薰暨去年獲男子組角力自由式第六級金牌，今年再獲沙灘角力男子組自由式第十級金牌，成功連霸金牌，嘉義縣沙灘角力項目共奪下1金1銀2銅；運動五人制足球則獲得男子組銀牌及女子組銅牌。

柔術獲2銀2銅，國術獲1銀2銅，由許志耀教練團隊指導；太極拳獲2銀1銅；木球獲1銀及水上救生獲1銅；龍獅運動共獲3銅；嘉義縣新興運動舞蹈運動、運動舞蹈各獲1銅。

縣府教育處表示，為培育及照顧優秀運動選手，金牌得主可獲10萬獎金、銀牌4萬、銅牌2萬，本屆加碼發給全民運金牌連霸獎金每人3萬，並增加第7名及第8名的獎勵；參賽補助雜支由每日300元提高為400元，每年編列300萬元的培訓計畫經費供社會體育培訓使用，未來將發掘更多具潛力選手，期待2026年在桃園市舉辦的全民運動會再創佳績。

嘉義縣選手在全民運動會健美項目表現優異。（嘉義縣政府提供）嘉義縣選手在全民運動會健美項目表現優異。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣舞蹈選手在全民運獲得好成績。（嘉義縣政府提供）嘉義縣舞蹈選手在全民運獲得好成績。（嘉義縣政府提供）

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