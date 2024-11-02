MLB》自嘲差點搞砸簽大谷翔平 道奇奪冠讓教頭嗨翻還唱歌跳舞

道奇教頭羅伯斯（左）、大谷翔平（右）。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今年在世界大賽以4勝1敗擊敗紐約洋基，讓道奇奪得隊史第8座世界大賽冠軍。道奇今天在洛城街頭舉辦冠軍遊行，估計逾22萬人共襄盛舉。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天還自嘲，自己當初差點搞砸球隊要簽下日本巨星大谷翔平一事。

大谷翔平在旅美生涯前6天都待在天使隊，去年季後他進入自由市場，成為自由市場最熱門的選手。當時都有不明說的共識，所有球隊都不會透露追求大谷的狀況，但羅伯斯在去年12月5日受訪自爆已經和大谷見面，還稱追求大谷是首要任務。幸道奇最後仍以10年7億美元簽下大谷翔平。

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大谷翔平今年在例行賽交出54轟、59盜壯舉、外帶130分打點，一舉奪得國聯全壘打王和打點王，更是今年國聯年度MVP的熱門人選。大谷最後也幫助道奇奪冠，同時收下旅美生涯首座冠軍獎盃。

道奇教頭羅伯斯（左）、饒舌歌手冰塊酷巴（右）。（法新社）

道奇今舉辦冠軍遊行，最後來到道奇球場參與慶祝活動，道奇球團邀請知名饒舌歌手冰塊酷巴（Ice Cube）再到球場開唱，羅伯斯也一同上場唱歌跳舞。

道奇最後在典禮主舞台上介紹大谷出場前，羅伯斯搶先說，「我們想要得到最大的一尾魚，而我差一點搞砸。」

大谷翔平也用英語向全場球迷表達感謝，「這是一個非常特別的時刻，我很榮幸來到這裡，成為球隊的一份子，恭喜洛杉磯，謝謝你們大家。」

道奇教頭羅伯斯（左）、大谷翔平（右）。（今日美國）

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