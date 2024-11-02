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MLB》洋基明星後援盼續穿條紋戰袍 資深牛棚右投自認退休之日將近

2024/11/02 11:37

霍姆斯。（資料照）霍姆斯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在世界大賽失利後，休季面臨多名主力成為自由球員的情況，其中在牛棚部份，明星後援霍姆斯（Clay Homles）、資深右投坎利（Tommy Kahnle）與左投希爾（Tim Hill）也即將成為自由身，根據《紐約郵報》報導，3人都期盼能續披條紋戰袍。

洋基今天已經宣布執行牛棚大將威佛（Luke Weaver）250萬美元（約新台幣8058萬元）的選擇權，但預計洋基牛棚來季仍將會有很大變動。

談到自己效力洋基的經歷，霍姆斯直呼不可思議，「回想從我被交易至今3年半以來，這裡有很多特別的人，這些過程、球團的領袖們，還有我在這學到的經驗，相當無價，我會永生難忘。」

霍姆斯自2021年被海盜交易至洋基以來，出賽220場，累積217.2局，投出238次三振，拿下74次救援成功，防禦率2.69，還入選2屆明星賽。儘管今年球季後段失去終結者的位置，但在季後賽表現亮眼，12局投球防禦率2.25，生涯季後賽投20局，防禦率1.35。如今他將生涯首度進入自由市場。

而另一位近年在洋基牛棚擔任要角的則是35歲的坎利，生涯在兩個不同時期效力洋基，合計6個賽季出賽221場，195.2局飆出251次三振，防禦率3.31。坎利受訪時也表示想回歸洋基，但也坦言自己不知道還能打多久，「我不認為我心裡有清楚的終點線，但我感覺快接近了。雖然不是今年，但越來越近了，我老了，越來越容易受傷。」

今年6月遭白襪DFA的希爾，被洋基撿走後立即簽下1年合約，而他來到洋基後出賽35場，44局投球僅丟掉10分自責分，防禦率為2.05，季後賽投8局僅丟1分，「這太棒了，能加入這支球隊真的很幸運。」

坎利。（資料照）坎利。（資料照）

希爾。（資料照）希爾。（資料照）

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