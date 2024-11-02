網球》沙國砸最狂獎金 巴黎大師賽總監轟：破壞巡迴賽生態

巴黎賽總監皮奧林（左1）。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕義大利球王辛納（Jannik Sinner）日前聲稱因「病毒感染」宣布退出巴黎大師賽，對此巴黎賽總監皮奧林（Cedric Pioline）表示理解，但他直指沙烏地阿拉伯「六王大滿貫」表演賽推出鉅額獎金已破壞巡迴賽的生態。

參加首屆「六王大滿貫」的球員，只要參賽就有保底150萬美元（約4851萬台幣）進帳，辛納最終抱走冠軍，還可以帶走網壇史上最高獎金600萬美元（約1.94億台幣），而他也在此戰後宣布退出巴黎大師賽。

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對於辛納退出巴黎大師賽的決定，皮奧林說：「這不是我可以批判的，但包括辛納在內的每位球員，都可以按照自己認為合適的方式安排賽季，總體而言，辛納是安排賽季最合理的球員之一，因為他不會讓行程過滿，作為頂尖運動員而言，他們在賽季尾聲往往會較為疲憊，也會存在一些傷勢，可能運氣不好嗎？很有可能。」

皮奧林進一步指出，「目前大滿貫賽、ATP、WTA都在討論巡迴賽的地緣政治問題，從我的角度看，為了保持巡迴賽的穩定性，沙烏地阿巴伯的表演賽帶來的金錢具有破壞性，因為它破壞了現有的巡迴賽生態系統，非常不必要也不健康。」

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