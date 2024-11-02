MLB》大谷翔平的「狗仔」成了真明星 大聯盟官網趣喊：「狗仔隊」別來

大谷翔平攜愛妻田中真美子、帶愛犬Decoy參加冠軍遊行。（今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕當大谷翔平去年11月當選美聯MVP後首次帶牠亮相，這隻英文名為Decoy的科克爾犬就立刻萌翻全球球迷，而當牠今天被大谷抱上雙層巴士一起參與道奇奪下世界大賽冠軍的慶功遊行，大聯盟官網更寫下：「在洛杉磯沒有比大谷的狗Decoy更大咖的明星了」。

Decoy有多紅？大聯盟官網在一票道奇球星中，今天居然專為牠寫了一則報導，還稱牠在道奇遊行中搶走大谷翔平的丰采。有趣的是，原本用來指那些專門偷拍知名人士隱私的狗仔隊paparazi，也被官網記者巧妙和小狗的英文puppy結合，造了個「puparazi」新詞，還打趣要那些想拍狗明星Decoy的「狗仔隊」不要來！

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穿上17號的道奇球衣，Decoy今天一路上都享受名人級待遇，大批小球迷都被大谷和Decoy組合吸引住，而且不誇張，還有小球迷的目光只停留在Decoy身上，都忍不住蹲下來摸摸牠的頭。

集三千寵愛於一身的Decoy, 不但享有大谷爸爸和真美子媽媽滿滿的愛，還從自己首次公開亮相後就擁有一連串的頂級待遇，包括領到專屬假護照、季中和大谷一起被做成搖頭娃娃還擔任「開球」嘉賓，如今再參與慶功遊行接受洛杉磯市民的祝賀，成為名符其實的狗MVP。

大谷翔平攜愛犬Decoy參加冠軍遊行。（歐新社）

大谷翔平攜愛妻田中真美子、帶愛犬Decoy參加冠軍遊行。（今日美國）

大谷翔平攜愛妻田中真美子、帶愛犬Decoy參加冠軍遊行。（今日美國）

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