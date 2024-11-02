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棒球》大巨蛋賽程引熱議 遠雄保證明年中職場次超過35場以上

2024/11/02 12:06

台北大巨蛋。（資料照，記者陳志曲攝）台北大巨蛋。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕中華職棒明年於大巨蛋場次近乎腰斬，遠雄今（2日）表示，大巨蛋以體育賽事優先，目前都有保留檔期，可以保證明年中職賽事在大巨蛋場次超過35場；另遠雄也呼籲北市府，使用大巨蛋舉辦世界壯年運動會天數應合理精算，有機會能釋出更多檔期給中職。北市體局局表示，目前開幕式含彩排、搭設、系統測試等需27天，已比原訂精簡4天，將研擬再精簡可行性。

遠雄集團公關經理夏至賢表示，大巨蛋就是棒球場，巨蛋因為棒球選手、中職選手的優秀表現才有價值，所以體育賽事檔期安排，絕對高於投資執行計畫書中規定的50%；非體育賽事活動絕對盡力配合職棒賽季。

他呼籲，只要世壯運使用天數合理精算，及主辦方開幕式工程排程得當，中職賽事包括熱身賽、明星賽、季後賽、以及總冠軍戰等檔期早已全數保留，遠雄和中職想法一致，「中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上」。

體育局長、世壯運副執行長王泓翔表示，世壯運是2017年世大運後，再次爭取到最大型、也是首度在亞洲舉辦的國際級綜合賽會，為世界體壇矚目焦點，市府選擇指標性室內運動場館大巨蛋做為開幕式場地，迎接各國數萬名選手，經評估暫匡大巨蛋27天，包含10天回饋檔期，用於籌辦開幕式。

他說明，明年4月26至27日展開人工草皮保護措施、4月28至5月7日進行硬體搭設、5月8至16日進行為期9天的安全測試、節目及燈光音響彩排與賽會全系統測試；5月17日開幕式結束後，於18至22日進行撤場作業及人工草皮復原工作。後續則在5月26日進行大巨蛋場地整備，迎接27至28日的世壯運棒球賽事金牌戰。

王泓翔指出，各項賽前規劃都會經過詳盡專業評估，整體開幕式使用時間已較原訂縮減四日期程，目前仍再持續精算、細部盤點必要使用天數，研擬適度精簡可行性；也強調大巨蛋演唱會等非體育活動不可排擠體育賽事，將要求遠雄將中職場次增加至30場以上。

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