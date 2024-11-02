黑豹旗》平鎮左腕目標高一飆破150公里 自評「最大缺點」

平鎮高中先發左投劉任右。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕中信盃黑豹情青棒賽今天八強賽平鎮高中以3：2險勝高苑工商，平鎮高一左投劉任右先發5.1局用82球，僅被敲出3支零星安打，飆出7K，另有2次保送無失分無關勝敗，最快球速146公里，表現相當亮眼，他喊話，高一最大目標就是球速突破150公里。

15歲的劉任右身高183公分、體重85公斤，在新明國中球速就飆到146公里，又具左投優勢而聲名大噪，今天他登板先發，場邊大批球探紛紛舉起測速槍瞄準他，同時也是球迷關注的焦點人物，會不會有壓力呢？他說，「平常心就好，不用在意別人眼光，他們怎麼看我都沒關係，我在投不要受到別人影響就好。」

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對於此役表現，劉任右說，沒有說很滿意，但還不錯，比賽前半段很緊張，分數沒拉開，自己覺得要撐住，看學長能不能把分數打回來，丟到後面都沒力了，球速也下降。

平鎮總教練吳柏宏指出，這是劉任右上高中的第一個大賽，投球內容不錯，球速和變化球都在水準之上，只是控球要再多努力一點，「高中當然和國中不一樣，細膩度比較好一點，壞球偏多不容易吸引對方打者出棒，如果控球可以改善的話，對他往後可以增加更多自信心。」

平鎮左投林維恩今年以逾百萬美元簽約金加盟美職運動家，劉任右視他為目標，平鎮投手教練羅健銘認為，以同期相較，劉任右整體投球比林維恩還要好，球速和體型更出色，不過林維恩的變化球和壘上有人投球穩定性比較好；對於劉任右成名甚早，羅健銘認為這或許不是好事，如果選手本身因此自滿導致發展受限，這就比較可惜了。

平鎮青棒近期引進運科系統，透過超高速攝像機以及TracKman，協助投手修正投球機制，國三下學期劉任右赴「黑山羊訓練中心」練功，不過他表示，因為時間不夠，現在已經沒去黑山羊，球隊引進這套系統對他有所幫助，「比較知道球路軌跡，調整一下動作，變化球跟直球出手動作不一樣，這是我的最大缺點，現在課題就是這個。」

平鎮高中先發左投劉任右。（記者李惠洲攝）

平鎮高中先發左投劉任右。（記者李惠洲攝）

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