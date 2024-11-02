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黑豹旗》青棒進入戰國時代 U18亞青冠軍教頭深入分析

2024/11/02 12:19

平鎮高中贏球。（記者李惠洲攝）平鎮高中贏球。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕中信盃黑豹旗今天八強賽，延長賽8局下平鎮高中靠王興楷擊出再見高飛犧牲打，最終就以3：2氣走高苑工商晉級四強賽。

前7局雙方難越雷池一步，比賽進入延長賽採突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始進行，8局上高苑進攻，先靠投手犯規進佔二、三壘，邱彥祖敲安進帳1分打點，此時平鎮換上邱立璿救火，高苑靠高飛犧牲打再添1分。

8局下平鎮反攻，先用短打護送跑者進佔二、三壘，江庭毅適時擊出二壘安打追平比分，接著再盜上三壘，王興楷擊出高飛犧牲打向對手說再見。

平鎮高中贏球。（記者李惠洲攝）平鎮高中贏球。（記者李惠洲攝）

平鎮總教練吳柏宏指出，今年高中每一隊實力都差不多，沒有哪一隊特別突出，也沒有像去年有那麼多強打者，或許投手就有辦法壓制全場，這現象今年應該會滿常發生的，才會產生像今天這樣的局面，兩隊投手都能壓制對手。

近年國內青棒量產不少強打者，例如李灝宇、柯敬賢、張趙紘、許庭綸、王念好、林佳緯，今年執教U18國家隊拿下亞青賽冠軍的吳柏宏認為，現階段青棒缺少這類強打者，因此各隊實力接近。

對於第8局戰況，吳柏宏表示，被對手拿2分，這是可以追平的分數，當時一人出局提醒投手不要再掉第3分，如果掉第3分就不好追，下個半局就不會用短打護送跑者推進，直接打有可能會出局或雙殺，只失2分，8局下首棒輪到一年級打者，集合時提醒他們交給高三的4、5棒，江庭毅和王興楷很爭氣地把分數打回來。

高苑總教練林樺慶則說，比賽前半段球隊攻勢比較少，安打沒有串聯，對方投手不錯，水準滿高的，延長賽有把握住攻勢，只是守備有一些小細節沒做好，沒有很到位，導致被對手追分。

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