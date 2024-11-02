NBA》拓荒者遇天敵苦吞對戰13連敗 雷霆開季5連勝還沒輸過

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕開季未嘗敗績的雷霆今踢館波特蘭，克服拓荒者次節44分的反撲，在下半場回神，終場以137：114拿下勝利，目前5勝0敗與東部的騎士成為聯盟唯二不敗之師。

雷霆堪稱拓荒者天敵，目前已經豪取對戰12連勝，包括上季曾以62分差懸殊比數拿下勝利寫紀錄，拓荒者上次擊敗雷霆已經要追溯至2021年4月3日，當時雙槍里拉德（Damian Lillard）與麥考倫（C.J. McCollum）都還在陣中。

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雷霆開季前4場沒有遇到太多挑戰，平均勝分差為17.5分，此役首節火力依舊不俗，一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨攬11分，率隊打出37：24的攻勢。

陷入雙位數落後的拓荒者，次節下起三分雨，團隊三分彈11投7中，單節轟下44分，在中場前將比分追平至68：68，葛蘭特（Jerami Grant）繳全隊最高14分。

只是易籃後拓荒者又陷入得分荒，單節只拿17分，加上防守端也鬆懈，被雷霆打出一波26：7的攻勢拉開差距，帶著21分落後進入決勝節的拓荒者追分無力，無緣捍衛主場。

吉爾吉斯亞歷山大繳30分、7籃板、6助攻，威廉斯（Jalen Williams）22分，替補上陣的威金斯（Aaron Wiggins）、華勒斯（Cason Wallace）各有13分。拓荒者方面，葛蘭特全隊最高17分，中鋒艾頓（Deandre Ayton）14分、5籃板。

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