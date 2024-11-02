晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平全英文致謝球迷！前道奇名投盛讚：這很不容易（影音）

2024/11/02 12:50

大谷翔平。（今日美國）大谷翔平。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在洛杉磯街頭舉辦世界大賽封王慶宮遊行，日本巨星大谷翔平帶著愛妻田中真美子，以及愛犬Decoy參加，還在總教練羅伯斯（Dave Roberts）要求下用英文致詞，也讓道奇名投賀西瑟（Orel Hershiser）大讚。

道奇今天搭乘雙層巴士到洛城市區參加冠軍遊行，估計現場逾22萬人參與，遊行隊伍最後回到道奇球場與球迷同歡，大谷也秀英文向全場4萬2458名道奇球迷們說，「這是一個非常特別的時刻，我很榮幸來到這裡，成為球隊的一份子，恭喜洛杉磯，謝謝你們大家。」

對於大谷的英文致詞，生涯奪下204勝的前道奇投手、現任《SportsNet LA》球評的賀西瑟也給予高度評價：「用非母語表達真的很不容易，也許這對他來說並不輕鬆，但他仍然選擇了用英文來致詞，我要向他致上讚美。」

大谷翔平休賽季以10年7億美元的鉅約加盟道奇，轉隊首年表現亮眼，繳出54轟、59盜、197安、130分打點和打擊率3成10的驚人成績，勇奪全壘打和打點的國聯打擊雙冠王殊榮，他也成為大聯盟史上首位連續2年分別在美聯和國聯都拿下全壘打王的球員，同時轉隊首年也順利奪冠，更有望奪下生涯第3座年度MVP大獎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中