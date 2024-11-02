MLB》大谷翔平全英文致謝球迷！前道奇名投盛讚：這很不容易（影音）

大谷翔平。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在洛杉磯街頭舉辦世界大賽封王慶宮遊行，日本巨星大谷翔平帶著愛妻田中真美子，以及愛犬Decoy參加，還在總教練羅伯斯（Dave Roberts）要求下用英文致詞，也讓道奇名投賀西瑟（Orel Hershiser）大讚。

道奇今天搭乘雙層巴士到洛城市區參加冠軍遊行，估計現場逾22萬人參與，遊行隊伍最後回到道奇球場與球迷同歡，大谷也秀英文向全場4萬2458名道奇球迷們說，「這是一個非常特別的時刻，我很榮幸來到這裡，成為球隊的一份子，恭喜洛杉磯，謝謝你們大家。」

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對於大谷的英文致詞，生涯奪下204勝的前道奇投手、現任《SportsNet LA》球評的賀西瑟也給予高度評價：「用非母語表達真的很不容易，也許這對他來說並不輕鬆，但他仍然選擇了用英文來致詞，我要向他致上讚美。」

大谷翔平休賽季以10年7億美元的鉅約加盟道奇，轉隊首年表現亮眼，繳出54轟、59盜、197安、130分打點和打擊率3成10的驚人成績，勇奪全壘打和打點的國聯打擊雙冠王殊榮，他也成為大聯盟史上首位連續2年分別在美聯和國聯都拿下全壘打王的球員，同時轉隊首年也順利奪冠，更有望奪下生涯第3座年度MVP大獎。

Shohei Ohtani celebrates with Dodgers fans! pic.twitter.com/VBFkPhL4ks — MLB （@MLB） November 1, 2024

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