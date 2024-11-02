黑豹旗》康芮颱風吹亂整個賽程 「打到最後大家都沒投手了」

平鎮先發左投劉任右。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕本週受康芮​颱風襲台影響，中信盃黑豹旗青棒賽賽程大搬風，原訂10月31和11月1日進行的4場八強賽，全部延到11月2日，也就是今天進行，原訂11月2日進行的2場四強賽，則延到明天11月3日，與冠軍戰同一天打，地點都在亞太棒球訓練中心副球場。

黑豹旗4場八強賽全擠在今天開打，明天先打2場四強賽，贏家再直接打冠軍戰，要爭冠的球隊，必須接受2天3戰的密集賽程試煉，由於黑豹旗投手有投球數和隔場限制，嚴酷考驗各隊投手戰力深度。

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平鎮高中今天打到延長賽第8局，才靠再見高飛犧牲打以3：2氣走高苑工商，驚險闖進四強賽，平鎮總教練吳柏宏認為，打到最後大家都沒投手了，最後兩天最多打3場，各隊好投手絕對沒有那麼多，今天提醒球員要打下分數幫助投手，對方投手投得也不錯，所以很難拿下分數。

此役平鎮推出備受矚目的高一左投劉任右先發，他投5.2局無失分無關勝敗，最快球速146公里，吳柏宏說，賽程還沒改變前，本來就打算讓劉任右投這一場，賽程更改後反而更單純，讓先發投手投到應該要有的局數。

根據大會規定，黑豹旗投手單日比賽不能投超過105球，單日投超過81球須休4天，單日投61至80球須休3天，單日投46至60球須休2天，單日投31至45球須休1天，單日投不到30球不受隔場限制。劉任右今天先發投82球，依規定本屆黑豹旗無法再登板。

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