晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》康芮颱風吹亂整個賽程 「打到最後大家都沒投手了」

2024/11/02 12:45

平鎮先發左投劉任右。（記者李惠洲攝）平鎮先發左投劉任右。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕本週受康芮​颱風襲台影響，中信盃黑豹旗青棒賽賽程大搬風，原訂10月31和11月1日進行的4場八強賽，全部延到11月2日，也就是今天進行，原訂11月2日進行的2場四強賽，則延到明天11月3日，與冠軍戰同一天打，地點都在亞太棒球訓練中心副球場。

黑豹旗4場八強賽全擠在今天開打，明天先打2場四強賽，贏家再直接打冠軍戰，要爭冠的球隊，必須接受2天3戰的密集賽程試煉，由於黑豹旗投手有投球數和隔場限制，嚴酷考驗各隊投手戰力深度。

平鎮高中今天打到延長賽第8局，才靠再見高飛犧牲打以3：2氣走高苑工商，驚險闖進四強賽，平鎮總教練吳柏宏認為，打到最後大家都沒投手了，最後兩天最多打3場，各隊好投手絕對沒有那麼多，今天提醒球員要打下分數幫助投手，對方投手投得也不錯，所以很難拿下分數。

此役平鎮推出備受矚目的高一左投劉任右先發，他投5.2局無失分無關勝敗，最快球速146公里，吳柏宏說，賽程還沒改變前，本來就打算讓劉任右投這一場，賽程更改後反而更單純，讓先發投手投到應該要有的局數。

根據大會規定，黑豹旗投手單日比賽不能投超過105球，單日投超過81球須休4天，單日投61至80球須休3天，單日投46至60球須休2天，單日投31至45球須休1天，單日投不到30球不受隔場限制。劉任右今天先發投82球，依規定本屆黑豹旗無法再登板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中