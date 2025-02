NBA》逆轉你的逆轉！「狼王」愛德華茲轟29分 率灰狼打敗金塊

愛德華茲。(美聯社)

〔記者林岳甫/綜合報導〕「狼王」愛德華茲(Anthony Edwards)關鍵時刻跳出來連得5分,率灰狼以119:116擊敗金塊,在這場激鬥中脫穎而出,也讓約基奇(Nikola Jokic)的準大三元又白忙一場。

灰狼在第二節一度領先金塊16分,但雙方上半場打完,灰狼也只剩下64:61領先。灰狼在第三節還是領先,不過第四節就完全看金塊展開反撲,打出一波25:3猛攻搶回領先,且金塊後衛布朗(Christian Braun)還直接在戈貝爾(Rudy Gobert)面前爆扣,也讓戈貝爾大動肝火,雙方也爆發衝突。

Christian Braun and Rudy Gobert got into it after this play.



Double technical fouls were assessed. pic.twitter.com/lSCC7J4sNY