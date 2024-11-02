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NBA》逆轉你的逆轉！「狼王」愛德華茲轟29分 率灰狼打敗金塊

2024/11/02 12:52

愛德華茲。（美聯社）愛德華茲。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「狼王」愛德華茲（Anthony Edwards）關鍵時刻跳出來連得5分，率灰狼以119：116擊敗金塊，在這場激鬥中脫穎而出，也讓約基奇（Nikola Jokic）的準大三元又白忙一場。

灰狼在第二節一度領先金塊16分，但雙方上半場打完，灰狼也只剩下64：61領先。灰狼在第三節還是領先，不過第四節就完全看金塊展開反撲，打出一波25：3猛攻搶回領先，且金塊後衛布朗（Christian Braun）還直接在戈貝爾（Rudy Gobert）面前爆扣，也讓戈貝爾大動肝火，雙方也爆發衝突。

金塊在末節5分鐘不到已經領先10分，原本以為勝券在握，但灰狼亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）跳出來砍進2顆三分球，加上愛德華茲關鍵時刻三分球、中距離連拿5分，也成為灰狼翻轉戰局的最大功臣。

愛德華茲飆7顆三分球，貢獻29分、4籃板、4助攻，打出火氣的戈貝爾（Rudy Gobert）最後10秒兩罰俱中，他繳出17分、14籃板，新同學藍道（Julius Randle）23分、7助攻及6籃板，里德（Naz Reid）進帳16分。亞歷山大沃克此仗就拿8分，但這8分幫助灰狼起死回生。

落後打到領先，最後輸球收場的金塊，約基奇26分、13助攻及9籃板，A.戈登（Aaron Gordon）31分、11籃板，小波特（Michael Porter Jr.）26分，布朗14分，但J.穆雷（Jamal Murray）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）兩人手感都不理想，合計15投3中且未投進三分球。

約基奇與愛德華茲。（美聯社）約基奇與愛德華茲。（美聯社）

愛德華茲。（美聯社）愛德華茲。（美聯社）

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