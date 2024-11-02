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NBA》被金塊小將暴力顏扣還使出「勾脖」！戈貝爾回應了（影音）

2024/11/02 13:46

〔體育中心/綜合報導〕灰狼今在主場克服決勝節落後10分的劣勢，以119：116力克金塊，不過該節也爆發衝突，金塊小將布朗（Christian Braun）顏扣戈貝爾（Rudy Gobert），惹得戈貝爾當下對布朗做出「勾脖」的危險動作，賽後戈貝爾也做出回應。

第4節5分14秒時，布朗接獲魏斯布魯克（Russell Westbrook）的傳球後，單刀殺入禁區挑戰4屆年度最佳防守球員的戈貝爾，成功在他頭上雙手暴扣。布朗當下振奮大吼，而戈貝爾似乎一時之間控制不住情緒，直接用左手往布朗脖子用力一勾，也引發衝突，隨後兩人都被判技術犯規。

儘管金塊一度取得112：102領先，但灰狼靠著亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）跳出來砍進2顆三分球，加上愛德華茲（Anthony Edwards）關鍵時刻三分球、中距離連拿5分，以及戈貝爾最後關鍵2罰，在主場粉碎金塊。

戈貝爾今天上場36分鐘，攻下17分14籃板3助攻2火鍋1抄截，賽後在場邊受訪時談到與布朗的衝突，戈貝爾笑著表示：「他在我身上灌籃，這真的很不可思議，但他灌籃之後的動作我不喜歡，不過這也是比賽的一部份，我尊重他。」

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