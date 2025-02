MLB》白襪拒執行8億約 讓曾砲轟台灣隊的古巴強打孟卡達成自由身

孟卡達。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕白襪古巴籍三壘手孟卡達(Yoan Moncada)今年受到傷勢影響,整季只打12場比賽,他與球團的5年7000萬美元合約在今年結束。白襪隊今天宣布,拒絕執行孟卡達(Yoan Moncada)明年2500萬美元(約新台幣8億)的球團選擇權,並用500萬美元買斷,讓孟卡達成為自由球員。

孟卡達在今年美國時間4月9日在跑壘時造成左內收肌拉傷,直到9月16日才歸隊,但也只打了一個打席就結束賽季。孟卡達本季出賽12場,共40打數敲11安,單季0轟、0點都是生涯最糟,打擊率2成75。

近年孟卡達受到傷勢影響表現,他在2023年繳出11轟、40分打點,打擊率2成60的表現。他在大聯盟生涯合計出賽747場,累積93轟、平打擊率2成54。

孟卡達。(資料照,美聯社)

孟卡達是2023年世界棒球經典賽古巴隊的一員,曾面對台灣隊擊出全壘打。孟卡達也是今年世界棒球12強賽古巴隊的一員,將有機會再度碰上台灣隊。

目前古巴隊在南韓備戰,孟卡達接受韓媒訪問時說,「我沒有收到南韓球隊的邀請,但是,我渴望在亞洲舞台上比賽,包含在南韓。」

此外,白襪隊今天也宣布,不執行捕手史塔西(Max Stassi)下賽季750萬美元的球團選擇權。

