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MLB》白襪拒執行8億約 讓曾砲轟台灣隊的古巴強打孟卡達成自由身

2024/11/02 14:39

孟卡達。（資料照，法新社）孟卡達。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪古巴籍三壘手孟卡達（Yoan Moncada）今年受到傷勢影響，整季只打12場比賽，他與球團的5年7000萬美元合約在今年結束。白襪隊今天宣布，拒絕執行孟卡達（Yoan Moncada）明年2500萬美元（約新台幣8億）的球團選擇權，並用500萬美元買斷，讓孟卡達成為自由球員。

孟卡達在今年美國時間4月9日在跑壘時造成左內收肌拉傷，直到9月16日才歸隊，但也只打了一個打席就結束賽季。孟卡達本季出賽12場，共40打數敲11安，單季0轟、0點都是生涯最糟，打擊率2成75。

近年孟卡達受到傷勢影響表現，他在2023年繳出11轟、40分打點，打擊率2成60的表現。他在大聯盟生涯合計出賽747場，累積93轟、平打擊率2成54。

孟卡達。（資料照，美聯社）孟卡達。（資料照，美聯社）

孟卡達是2023年世界棒球經典賽古巴隊的一員，曾面對台灣隊擊出全壘打。孟卡達也是今年世界棒球12強賽古巴隊的一員，將有機會再度碰上台灣隊。

目前古巴隊在南韓備戰，孟卡達接受韓媒訪問時說，「我沒有收到南韓球隊的邀請，但是，我渴望在亞洲舞台上比賽，包含在南韓。」

此外，白襪隊今天也宣布，不執行捕手史塔西（Max Stassi）下賽季750萬美元的球團選擇權。

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