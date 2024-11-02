棒球》世壯運開幕為何卡大巨蛋一個月？蔣萬安回應了

蔣萬安表示，世壯運是大型國際運動賽事，在大巨蛋事前草坪的保護、相關的措施，還有安全測試彩排需要時間。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕針對明年中職在大巨蛋場次減少，遠雄表示因北市府舉辦世界壯年運動會保留一個月檔期所致。台北市長蔣萬安今（2日）說明，世壯運是非常大型、高標準的國際賽事，也是首度在亞洲舉辦，在大巨蛋事前草坪的保護、相關的措施，還有安全測試、彩排等需要時間，會再盤點精算。

蔣萬安今天被媒體堵訪，被問到明年大巨蛋中職檔期問題，他表示已經要求體育局儘快召集遠雄以及中職來協調明年檔期相關的安排，大巨蛋一定是以舉辦體育賽事為最重要的原則，特別是棒球賽事，這樣的立場跟原則非常清楚，也非常堅定。

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媒體追問為何世壯運開幕式要卡一個月檔期？蔣萬安表示，世壯運是非常大型、高標準的國際運動賽事，也是首度爭取在亞洲舉辦，依照過去舉辦國際賽事相關的規範以及原則還有經驗，要做相關的場佈、硬體的架設、安全測試，以及事前草坪的保護、安全測試與節目的彩排等。

他說，目前規劃最多需要的天數就是如此，市府會再來做相關精算；他也強調，大巨蛋一整年的檔期分配跟安排，必須依照合約以及相關的規範，體育局會儘快邀集各方做協調。

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