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黑豹旗》從弱旅蛻變成「紅色閃電」 麥寮青棒不一樣了！

2024/11/02 14:05

麥寮高中3:1擊敗大溪高中。（記者李惠洲攝）麥寮高中3:1擊敗大溪高中。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕麥寮高中今天靠5局下3分攻勢，加上6局上掉1分後的關鍵雙殺守備，最終就以3：1擊敗大溪高中，闖進明天的四強賽，對手為衛冕軍平鎮高中，麥寮總教練吳秉倫說，「全力一搏，但知道對方是很的球隊，畢竟平鎮和穀保是最強的兩隻大魔王，還是全力以赴。」

對於今日戰局，吳秉倫坦言，「說真的，第6局是對方跑壘失誤，很關鍵，出局數是他們送我們的，今天雙方投手壓制力都夠，只是前幾局得點圈有人我們打不回來。」

麥寮並非傳統青棒強權，早期戰績平平，近年逐漸竄起，2021年黑豹旗麥寮拿下隊史最佳的第4名，去年也打進前8強，12強賽台灣隊國手江國豪是麥寮高中隊史第一位打職棒的球員，麥寮球衣主色系是紅色，他笑說，以前在麥寮時期成績很爛，最近幾年成績愈來愈好，根本就是「紅色閃電」。

麥寮青棒隊從昔日弱旅到如今的「紅色閃電」，吳秉倫認為關鍵在於資源到位，他指出，球隊有很棒的後援會會長，還有雲林縣政府和校方大力支持，讓他可以去找更好的選手加入，同時硬體建設備也全面升級，靠體育署補助3000萬，以及鄉公所補助5000多萬，總計8000多萬，很多都是靠後援會會長去爭取的，這次黑豹旗球隊進力打出好成績回報他。

在8000多萬資金挹注下，吳秉倫說，球隊室內的內野練習場已經建好了，裡面有重訓室、水療室、運動傷害防護室，未來二期還要整修標準球場並加蓋宿舍，另有室內打擊練習場，訓練設施相當齊全。

麥寮高中3:1擊敗大溪高中。（記者李惠洲攝）麥寮高中3:1擊敗大溪高中。（記者李惠洲攝）

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