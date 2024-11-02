黑豹旗》與「麻辣鮮師」撞名！ 徐磊好投助麥寮挑戰平鎮

麥寮高中投手徐磊。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕麥寮高三右投徐磊，與昔日校園偶像劇《麻辣鮮師》謝祖武劇中飾演的徐磊一角「撞名」，隊友都叫他「磊哥」或「徐老師」，今天徐磊對大溪高中先發5.1局用91球，被敲2安失1分拿下勝投，率隊以3：1擊敗大溪晉級中信盃黑豹旗青棒賽四強戰，賽後全隊欣喜若狂，明天麥寮將強碰平鎮高中，兩隊爭奪冠軍戰門票。

麥寮總教練吳秉倫表示，其實前一陣子徐磊狀況並不好，速度和準度都沒有，剛好遇到颱風多休兩天，多了一些調整時間，應該說是颱風幫了他，「他的球速大概141至143公里，不算很快，重點是他投直球和變化球『共軌』，讓打者不好判斷球路。」

請繼續往下閱讀...

徐磊名字相當特別又好記，他解釋，家人翻閱族譜，家族成員中間名字都有「明」，但老爸覺得這樣一點都不特別，決定把「明」拿掉，直接取名徐磊，簡單又好記，小3歲的妹妹名叫徐卉，剛好是3個「十」，他則是3個「石」。

徐磊說，8歲那一年看12強賽，古巴連續故意四壞保送郭嚴文，選擇抓「大師兄」林智勝，第2次就被林智勝轟出3分砲，覺得實在太帥了，穿國家隊球衣為國爭光實在太很棒，於是就加入汐止少棒，國中畢業決定到麥寮高中發展，因為出賽空間比較大，有更多機會可以展現球技，如果在棒球名校可能沒那麼多舞台發揮。

徐磊笑說，自己完全沒有打擊天分，所以很早就決定專攻投手，目前最快球速可以投到144公里，明年高三畢業還沒決定先讀大學或挑戰職棒，就看接下來狀況而定。

麥寮高中投手徐磊。（記者李惠洲攝）

麥寮高中投手徐磊。（記者李惠洲攝）

麥寮高中投手徐磊。（記者李惠洲攝）

麥寮高中投手徐磊。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法