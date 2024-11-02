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棒球》台灣球員改吹旅日風 竟然跟佐佐木朗希有關？

2024/11/02 14:57

陳睦衡加盟歐力士。（資料照，取自歐力士官網）陳睦衡加盟歐力士。（資料照，取自歐力士官網）

〔記者羅志朋／台南報導〕畢業於穀保家商的投手陳睦衡，昨天以育成合約加盟歐力士，近年台灣投手像是孫易磊、徐翔聖、黃錦豪和陳睦衡畢業後，都選擇與日職球隊簽下育成合約，接下來蕭齊和張峻瑋也有機會跟進，旅美不再是台灣球員的第一志願，改吹東洋風。

穀保總教練鄭志強表示，其實他有跟幾位球探聊過，大聯盟很多球隊都留一筆錢想簽佐佐木朗希，所以大家開不了好價錢，網羅台灣球員的簽約金價碼大概落在3、40萬美元，日本職棒球隊開的價錢比較好，所以選手願意選擇旅日，不光是選手，家長也會考量這一點。

鄭志強進一步指出，旅美和旅日發展各有優缺點，並不是說今年為什麼大家都往日本跑，其實家長多少都會問，做教練的就是去分析，今年大聯盟多數球隊既然要留錢搶簽佐佐木朗希，日職開的條件跟美職又沒有落差很大，倒不如朝旅日發展的路來走。

談及旅日發展優勢，鄭志強認為，以陳偉殷為例，他在日職投得不錯，大聯盟看到了，他去美國拿到的是大聯盟合約，高中球員畢業去美國簽的是小聯盟合約，要過5個層級才能上大聯盟，「其實目前高中球員普遍還是嚮往美國，但日職只有育成、二軍、一軍這3個層級，上去的難度相對比較低。」

23歲的佐佐木朗希本季先發18場拿下10勝5敗、防禦率2.35，共投111局飆129K，被打擊率為2成05，每局被上壘率為1.04。由於佐佐木朗希的年紀仍在25歲以下，受到大聯盟國際自由球員規定，最多僅能簽下小聯盟合約，這會影響羅德獲得入札金額度。

佐佐木朗希。（資料照，法新社）佐佐木朗希。（資料照，法新社）

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