MLB》大谷翔平率隊挑戰21世紀首度連霸 大聯盟官網：道奇王朝崛起！

大聯盟官網盛讚道奇王朝崛起。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在今年世界大賽以4勝1敗擊敗洋基，勇奪隊史第8座世界大賽冠軍，這也是他們近5年來的第2冠，大聯盟官網盛讚道奇毫無疑問建立起「王朝球隊」。

國聯傳統勁旅道奇長年保有競爭力，近13個賽季勇奪12次分區冠軍，並連續12年打進季後賽，分別在2020年和2024年奪冠，儘管道奇4年前是在縮水賽季奪冠，冠軍純度被外界打上星號，不過本屆再度封王打破外界質疑，過去5年兩度稱霸世界大賽，證明道奇在大聯盟的統治地位。大聯盟官網指出，道奇5年內奪下2冠，他們已經重新定義當今棒球的王朝。

請繼續往下閱讀...

大聯盟官網認為道奇本屆能奪冠的原因，除了休賽季砸大錢簽下大谷翔平和山本由伸等好手，同時憑藉著球探慧眼獨具，再加上優秀的球員養成，養出一票具有潛力的球員，以及明智的自由球員簽約，才能夠打出實力超群的球隊，絕對符合現代王朝的定義。道奇本季展現十足韌性，克服先發投手傷兵過多的問題，明年「投手大谷」將回歸重拾鬼神二刀流，道奇有可能會比本季還要來的更強。

道奇明年的目標將是挑戰世界大賽2連霸，上一次達成這項壯舉的要追溯到1998年至2000年的洋基隊，自21世紀以來從未有球隊衛冕過。除了大聯盟官網認為道奇隊建立起王朝之外，美國媒體《The Score》認為道奇明年有實力能夠達成衛冕，《CBS Sports》則是指出，道奇在2025年依舊是棒球界最強的球隊，可以看做是道奇新王朝的開端。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法