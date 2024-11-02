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中職》「大巨蛋是為棒球而蓋」 蔡其昌：棒球需求沒問題，才能去做其他事

2024/11/02 16:07

中職會長蔡其昌。（記者林正堃攝）中職會長蔡其昌。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕針對遠雄提出「大巨蛋有空餘檔期，優先開放中職賽事進駐」，中職會長蔡其昌回應，不論演唱會或任何活動，五、六、日都是黃金時間，聯盟提的方案有顧及各方立場，目前遠雄與北市府的回應都很有誠意，「明星賽、季後賽、總冠軍賽是另外一件事，目前先談例行賽的部分。」

蔡其昌指出，五、六、日大家都休假，票房一定比較好，任何球場都是如此，站在球團的立場，檔期安排一定優先挑選五、六、日，不可能挑大家都上班的時間，將來如果把餅做大，球迷連平日也願意進場看球，當然可以愈排愈多到平日，「這是一個過程，是很單純的道理。」

蔡其昌強調，中職在9月的提案是「例行賽至少36場」，顧及營運方也要做生意，聯盟不會蠻橫強勢，有保留一大段時間給遠雄，畢竟大巨蛋是為棒球而蓋，希望北市府秉持棒球優先的前提，「棒球的需求沒有問題，才去做其他的事，這才是當初球迷號召、北市府拿出這塊精華地，蓋這個場地的目的。」

蔡其昌表示，對於北市府與遠雄無法安排更多場次給中職，球迷都很在意甚至很激動，他在社群媒體上看到，今天會有球迷拿標語到大巨蛋表達立場，「如果棒球不能優先，不能滿足棒球，就很奇怪，台灣很民主，球迷任何自發性的行為，聯盟都給予尊重。」

球迷拿標語到大巨蛋表達立場。（記者林正堃攝）球迷拿標語到大巨蛋表達立場。（記者林正堃攝）

球迷拿標語到大巨蛋表達立場。（記者林正堃攝）球迷拿標語到大巨蛋表達立場。（記者林正堃攝）

球迷拿標語到大巨蛋表達立場。（記者林正堃攝）球迷拿標語到大巨蛋表達立場。（記者林正堃攝）

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