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NBA》鵜鶘戰力重挫 麥考倫、瓊斯雙雙掛傷號

2024/11/02 17:40

威廉森（左）、麥考倫（右）。（資料照，美聯社）威廉森（左）、麥考倫（右）。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊迎來一系列的傷兵潮，球隊宣布瓊斯（Herbert Jones）以及麥考倫（CJ McCollum）將進入傷兵名單，至少缺席兩週，再加上之前因傷高掛免戰牌的墨菲（Trey Murphy III）和D.穆雷（Dejounte Murray），鵜鶘開季主力球員就出現4名傷兵，對球隊戰力無疑是一大打擊。

今年26歲的瓊斯，在日前扭傷右肩並發現旋轉肌部分有局部撕裂，將休養2至4週後重新進行評估，康復時間可能會延長，而麥考倫則是因右內收肌拉傷，預計缺席2至3週。

鵜鶘的傷兵潮，勢必得讓英葛蘭（Brandon Ingram）以及「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson），扛起更多的進攻責任，前者在目前的五場比賽，平均攻下22.4分是全隊最高，且三分命中率為41.4%；威廉森雖開季狀態起伏不定，場均得分18.3分，命中率僅36.4%，但隨著隊上陸續有人受傷的情況下，威廉森必須在進攻端有更穩定的發揮。

開季為止，鵜鶘隊戰績為3勝3敗，進攻效率值排在聯盟第28名，每場平均能貢獻18.8分以及3.3顆三分球的麥考倫，在進攻端帶給團隊不少幫助，在少了他的情況下，鵜鶘隊想要得分將會更加困難。

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