棒球》「捷克賈吉」和巨人隊簽約 捷克教頭談背後意義

捷克隊克魯普。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕捷克隊今、明兩天要和12強台灣隊交流賽。去年經典賽表現一鳴驚人的捷克隊，日前陣中的外野手克魯普（Marek Chlup）和日職讀賣巨人隊簽下育成合約，今天他被安排在先發第3棒、右外野手。

克魯普今年25歲，身高約193公分，被日媒號稱「捷克賈吉」，業餘時期至今就多次入選國家隊，是史上第一位進軍日職的捷克籍野手。

請繼續往下閱讀...

捷克教頭哈丁（Pavel Chadim）透露，若把日本獨立聯盟也算進去，其實還有另兩位捷克選手曾經旅日，但克魯普確實是首位真正前進日本職棒的捷克選手。哈丁說：「很不可思議，也令人不敢相信。特別是巨人隊在日本職棒是傳統強隊，是最受球迷歡迎的隊伍之一。」

去年經典賽後，捷克隊和日本隊建立深厚感情，哈丁透露，時任日本隊監督栗山英樹曾親自造訪他家，兩人談了許多棒球的話題，栗山甚至表示，若捷克隊有任何需求，隨時可聯繫他。

哈丁說：「我知道栗山英樹先生不僅帶過國家隊，也幫日本火腿隊培養出許多好手，大谷翔平、達比修都曾是他的子弟兵。他曾在我家，我們聊了許多棒球的事，希望有一天，他也能有機會簽下捷克的選手，讓捷克選手到火腿隊效力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法