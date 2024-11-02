黑豹旗》「我們孩子天分不比其他強隊」 壽山隊史首闖四強

壽山高中以壓倒性的實力13: 2獲勝白河商工。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕壽山高中今天談笑用兵，全場敲出12支安打，加上對手白河商工出現5次失誤，最終壽山就以13：2「扣倒」白河，只花5局就結束比賽，晉級中信盃黑豹旗青棒賽四強賽，這也是壽山隊史首度闖進黑豹旗四強。

此役大比分「料理」白河，壽山總教練郭東晏表示，白河是可敬的對手，沒想到比數這麼快就拉開來，近期比賽遇到下雨，可以藉由欣賞影片，無論是日本職棒和世界大賽，讓球員觀看一些細節，「我們的孩子天分跟其他強隊相比，不見得有辦法抗衡，但腦袋是我們可以去對抗的地方。」

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郭東晏強調，隊史第一次打進四強，這些都是孩子們努力得來的，只是做為教練、師長和協助者，希望他們能把棒球看得細膩一點，「我們選手身材跟傳統強隊相較，稍微劣勢一點，但天生我材必有用，把每個人的特長發揮出來，就像公司每個人在工作崗位上，把分內事情做好，為公司著想，球隊也是一樣，選手把每個位置做好，為球隊著想，化學效應自然就會好。」

道奇以4勝1敗扳倒洋基拿下世界大賽冠軍，其中許多細節也給郭東晏啟發，他說，「道奇和洋基在打世界大賽，就可以看出兩邊氛圍，尤其第一戰佛里曼轟出再見滿貫砲的氛圍，就有一點決定系列賽輸贏，為什麼道奇可以打敗洋基？其實是有很多細節，很多強打者都會把球跟進來一點，以擊中球心為主，這些都是值得我們學習的地方。」

明天四強賽壽山的對手，將是今天稍晚穀保家商和南英商工的勝隊，郭東晏認為，穀保和南英兩隊五五波，實力在伯仲之間，就像早上平鎮高中和高苑工商實力接近，屆時對戰就看細節和臨場發揮；今天早上平鎮在延長賽8局下靠再見高飛犧牲打，以3： 2險勝高苑，拿到4強賽門票。

壽山在預賽以8：1擊敗強敵普門中學，16強賽以2：1氣走成德高中，今天8強賽再以大比分差擊敗白河，取得4強賽門票，寫下隊史最佳成績。

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