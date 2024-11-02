晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》克服18分落後！特攻第三節超狂一波流逆轉海神

2024/11/02 17:18

攻捷翼雙手扣籃。（記者陳志曲攝）攻捷翼雙手扣籃。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕克服最多18分落後，新北中信特攻今天在主場新莊體育館靠著捷翼攻下28分，葛瑞飛拿20分，第四節拉出33：10的猛攻，最終以107：97擊敗高雄全家海神，奪下2連勝。

海神今本土主力胡瓏貿缺陣，且威勝沒打，只有兩洋將輪替，但摩爾斯上半場狂轟19分、10籃板，加上吳曉謹、蘇文儒、呂威霆的三分球，第二節拉出33：19的攻勢，上半場打完以59：45領先特攻。

不過原本攻勢受阻的特攻在下半場打通任督二脈，葛瑞飛第三節拿11分，浩勝在64平時投進超前球，施晉堯接著在籃下連進兩球，加上謝亞軒的三分球命中，帶動一波33：10的狂暴攻勢，也率隊在三節打完78：69逆轉海神。

捷翼在第四節投進3顆三分球，拿11分，浩勝也有8分，率領特攻領先一度擴大至20分，但海神在比賽末段連拿13分追拉尾盤，可惜最終反撲功虧一簣，特攻以10分差收勝。

特攻有4人得分達雙位數，捷翼替補拿28分、6助攻，浩勝有21分、12籃板，葛瑞飛20分、15籃板，本土以施晉堯拿10分最佳，謝亞軒有9分、3籃板、3助攻、4抄截。

海神以摩爾斯的23分、15籃板表現最佳，蘇文儒拿18分，唐維傑進帳14分，吳曉謹有11分，球隊無緣挑戰4連勝。

攻浩勝（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）攻浩勝（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

謝亞軒（右）三分出手。（記者陳志曲攝）謝亞軒（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

摩爾斯（中）中距離出手。（記者陳志曲攝）摩爾斯（中）中距離出手。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中