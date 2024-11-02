TPBL》克服18分落後！特攻第三節超狂一波流逆轉海神

攻捷翼雙手扣籃。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕克服最多18分落後，新北中信特攻今天在主場新莊體育館靠著捷翼攻下28分，葛瑞飛拿20分，第四節拉出33：10的猛攻，最終以107：97擊敗高雄全家海神，奪下2連勝。

海神今本土主力胡瓏貿缺陣，且威勝沒打，只有兩洋將輪替，但摩爾斯上半場狂轟19分、10籃板，加上吳曉謹、蘇文儒、呂威霆的三分球，第二節拉出33：19的攻勢，上半場打完以59：45領先特攻。

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不過原本攻勢受阻的特攻在下半場打通任督二脈，葛瑞飛第三節拿11分，浩勝在64平時投進超前球，施晉堯接著在籃下連進兩球，加上謝亞軒的三分球命中，帶動一波33：10的狂暴攻勢，也率隊在三節打完78：69逆轉海神。

捷翼在第四節投進3顆三分球，拿11分，浩勝也有8分，率領特攻領先一度擴大至20分，但海神在比賽末段連拿13分追拉尾盤，可惜最終反撲功虧一簣，特攻以10分差收勝。

特攻有4人得分達雙位數，捷翼替補拿28分、6助攻，浩勝有21分、12籃板，葛瑞飛20分、15籃板，本土以施晉堯拿10分最佳，謝亞軒有9分、3籃板、3助攻、4抄截。

海神以摩爾斯的23分、15籃板表現最佳，蘇文儒拿18分，唐維傑進帳14分，吳曉謹有11分，球隊無緣挑戰4連勝。

攻浩勝（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

謝亞軒（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

摩爾斯（中）中距離出手。（記者陳志曲攝）

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