MLB》33歲資深工具人盼來季回歸道奇 季後賽直播訪問飆髒話有原因

K.赫南德茲。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕道奇本季奪下隊史第8座世界大賽冠軍,季後成為自由球員的33歲資深工具人K.赫南德茲(Kiké Hernández)近日出席美國知名連鎖速食店「Raising Cane's」的活動擔任榮譽店員,在受訪時也期盼自己明年能回歸道奇。

. @kikehndez celebrated the Los Angeles Baseball World Championship with Chicken Fingers and Un Amor pic.twitter.com/CJNSN3Q8tO

K.赫南德茲在生涯第2年(2015年)加入道奇,2020年與道奇拿下冠軍,2021年轉戰紅襪,直到去年季中又被交易回道奇。今年開季前與道奇續約1年,例行賽126場打擊率0.229,攻擊指數0.654,繳出12轟、42分打點。今年季後賽他表現出色,14場比賽打擊三圍.294/.357/.451,攻擊指數0.808,累積2轟、6分打點。

目前為自由身的K.赫南德茲,受訪時也明確表達了自己想續留道奇的心願,「我絕對想再回到這裡,雖然我們才剛在幾天前拿到世界大賽冠軍,但我真心相信球隊明年還會更強,受傷的先發投手都會歸隊。」他也提到,上次道奇奪冠後,自己沒能參加隔年的頒贈戒指儀式,很期待體驗那種感覺。

“I would love to be back.”



- Kiké Hernández on his future with the Dodgers after winning the 2024 World Series & entering free agency. pic.twitter.com/LqfwzcRyE3