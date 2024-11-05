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MLB》33歲資深工具人盼來季回歸道奇 季後賽直播訪問飆髒話有原因

2024/11/05 18:14

K.赫南德茲。（資料照）K.赫南德茲。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇本季奪下隊史第8座世界大賽冠軍，季後成為自由球員的33歲資深工具人K.赫南德茲（Kiké Hernández）近日出席美國知名連鎖速食店「Raising Cane's」的活動擔任榮譽店員，在受訪時也期盼自己明年能回歸道奇。

K.赫南德茲在生涯第2年（2015年）加入道奇，2020年與道奇拿下冠軍，2021年轉戰紅襪，直到去年季中又被交易回道奇。今年開季前與道奇續約1年，例行賽126場打擊率0.229，攻擊指數0.654，繳出12轟、42分打點。今年季後賽他表現出色，14場比賽打擊三圍.294/.357/.451，攻擊指數0.808，累積2轟、6分打點。

目前為自由身的K.赫南德茲，受訪時也明確表達了自己想續留道奇的心願，「我絕對想再回到這裡，雖然我們才剛在幾天前拿到世界大賽冠軍，但我真心相信球隊明年還會更強，受傷的先發投手都會歸隊。」他也提到，上次道奇奪冠後，自己沒能參加隔年的頒贈戒指儀式，很期待體驗那種感覺。

另外，K.赫南德茲在分區系列賽G5砲轟日本強投達比修有，幫助道奇淘汰教士晉級國聯冠軍賽。賽後現場直播訪問時被問及能否談談道奇與其他球隊的不同之處，K.赫南德茲興奮到直接飆髒話，「因為我們他X的什麼都不在乎！」

儘管當時K.赫南德茲隔天有對此道歉，但這次再度被問到相關問題，他直言這句話並非臨時起意，而是道奇在整個季後賽的座右銘，「我們會不惜一切去贏下每一比賽和每一個系列賽，整個季後賽期間，我們完全不在乎別人如何看我們，也不去理睬外界的噪音，而是相信彼此，只關心彼此之間的看法。」

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