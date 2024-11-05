中職》新科冠軍中信兄弟持續進取！派投捕赴日參與養樂多隊秋訓

兄弟一軍投捕教練王峻杰教練領軍，和捕手高宇杰、投手魏碩成，前往日職養樂多燕子隊松山基地參與為期兩週的秋訓行程。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟在今年休賽季期間，繼日前彭政閔二軍總教練兼農場主管，攜手林明憲教練等二軍教練團，前往日職讀賣巨人軍參訪交流後，近日再由一軍投捕教練王峻杰教練領軍，和捕手高宇杰、投手魏碩成，前往日職養樂多燕子隊松山基地參與為期兩週的秋訓行程，期待藉由此次投入日職秋訓的經驗，能夠相互在技術端與球風文化上有所精進交流。

中信兄弟在中華職棒35年賽季拿下總冠軍後，休賽季期間教練團與選手們仍積極參與秋訓、各種自我訓練與恢復的行程，期待持續進化展望明年更上層樓的賽季。明後兩天（11/6、11/7）中信兄弟也會在臺中洲際棒球場，由平野惠一總教練領軍，與世界12強賽古巴國家隊進行交流，隨後，投入12強官辦熱身賽的訓練交流，團隊以賽代訓，為秋訓做調整與備戰。相關賽事資訊以12強官方公告為主。

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透過台日棒球文化交流與赴日投入秋訓「沉浸式」的觀察與學習，高宇杰與魏碩成將會帶著寶貴經驗回到台灣分享給團隊，保持「進取勝利」的團隊競爭力，持續為未來賽季積極做好準備。

中信兄弟球團表示，接下來球團也將會陸續進行多項合作交流，期待無論是教練及球員們在休賽季期間都能有更多的成長。

兄弟一軍投捕教練王峻杰教練領軍，和捕手高宇杰、投手魏碩成，前往日職養樂多燕子隊松山基地參與為期兩週的秋訓行程。（中信兄弟提供）

兄弟一軍投捕教練王峻杰教練領軍，和捕手高宇杰、投手魏碩成，前往日職養樂多燕子隊松山基地參與為期兩週的秋訓行程。（中信兄弟提供）

兄弟一軍投捕教練王峻杰教練領軍，和捕手高宇杰、投手魏碩成，前往日職養樂多燕子隊松山基地參與為期兩週的秋訓行程。（中信兄弟提供）

兄弟一軍投捕教練王峻杰教練領軍，和捕手高宇杰、投手魏碩成，前往日職養樂多燕子隊松山基地參與為期兩週的秋訓行程。（中信兄弟提供）

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兄弟一軍投捕教練王峻杰教練領軍，和捕手高宇杰、投手魏碩成，前往日職養樂多燕子隊松山基地參與為期兩週的秋訓行程。（中信兄弟提供）

兄弟一軍投捕教練王峻杰教練領軍，和捕手高宇杰、投手魏碩成，前往日職養樂多燕子隊松山基地參與為期兩週的秋訓行程。（中信兄弟提供）

兄弟一軍投捕教練王峻杰教練領軍，和捕手高宇杰、投手魏碩成，前往日職養樂多燕子隊松山基地參與為期兩週的秋訓行程。（中信兄弟提供）

兄弟一軍投捕教練王峻杰教練領軍，和捕手高宇杰、投手魏碩成，前往日職養樂多燕子隊松山基地參與為期兩週的秋訓行程。（中信兄弟提供）

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