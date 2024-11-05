籃球》前職籃球員張伯維、盧哲毅助台北Footer 奪3對3亞洲總決賽殿軍

張伯維代表台北Footer隊參加3對3賽事，也在TargetAsia3X3亞洲聯盟總決賽拿下殿軍。（大會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕前PLG高雄鋼鐵人球員張伯維、盧哲毅加上劉丁維、張簡柏榮組成的台北Footer隊，前往中國昆明參加TargetAsia3X3亞洲聯盟總決賽拿下殿軍，冠軍是新加坡Jumpshot隊。

TargetAsia3X3參賽球隊有中國、香港、澳門、蒙古、泰國、新加坡、馬來西亞、日本、韓國、印尼及寮國等，還有東京奧運銀牌俄羅斯選手來參戰。

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Footer隊由張伯維、盧哲毅、劉丁維及張簡柏榮代表，張伯維表示：「這次在Footer邀請首次打3X3國際賽，對我個人視野及能力都大大提升，現場的氛圍及賽事的強度，也讓我找回對籃球的那種熱情，特別跟外國球隊對抗時，那種專注在球場上一分鐘都不能分心的感覺，真的很棒，尤其是最後頒獎的時刻，那種榮耀的感覺也都讓我充滿對籃球的感動。」

另外，Footer老闆黃立忠支持培養年輕球員，也邀請杭州亞運金牌成員余祥平在內的義守大學球員參賽。

TargetAsia3X3是今年成立亞洲賽事，創辦人是來自台灣的張智維，過去幾年參與籌辦台灣3X3聯盟賽事。他表示：「在這幾年國內3X3聯盟越發成熟的狀況下，除了FIBA3X3的正規挑戰賽或大師賽以外，應該要有屬於我們亞洲國家的競爭舞台，讓大家整體切磋磨練的賽事，才能在國際賽事到來的時候有更好的競爭力替各國家拿到更好的成績。」

今年TargetAsia3x3落幕後，明年預計2月15日在新加揭開首站，另外還有雲南、台灣、新加坡、澳門、香港、印尼、菲律賓及泰國等。

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