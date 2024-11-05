晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基WS慘敗道奇、總管說重話！坦言今年守備不如往年條紋軍

2024/11/05 19:55

凱許曼。（資料照）凱許曼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今年在世界大賽以1勝4敗不敵道奇，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）近日受訪坦言，球隊今年的防守確實不如過往的洋基隊，也點出球隊在世界大賽未能拿出最好的表現。

「道奇贏了世界大賽，我恭喜他們。」凱許曼說道，同時也回應洋基輸球主因，「我們拿到進入世界大賽的門票，卻未能繳出最佳表現，結果就被送回家了。」他還承認，守備並非洋基今年的強項，「我認為這些問題，跟我們某些球員本身有關。」

不過凱許曼也指出，洋基在G5第5局的許多錯誤，都是由陣中守備能力最好的球員所犯下，並點名沃爾普（Anthony Volpe）、瑞佐（Anthony Rizzo）、柯爾（Gerrit Cole）與賈吉（Aaron Judge），「大家關注的第5局，那些球員平常表現都很穩定。但有時候，當那些球員犯錯時，這會讓某些狀況變得更糟。」

他補充，「這支球隊顯然不是我們有過的最佳防守隊伍，而且顯然也犯了一些跑壘錯誤，但第5局的狀況很明顯跟這些平常表現優異的球員有關。無論是金手套游擊手、一向防守出色的一壘手，還是擁有高超棒球智商的王牌投手柯爾，或是能在任何情況下接住高飛球的賈吉。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中