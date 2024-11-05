MLB》洋基WS慘敗道奇、總管說重話！坦言今年守備不如往年條紋軍

凱許曼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今年在世界大賽以1勝4敗不敵道奇，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）近日受訪坦言，球隊今年的防守確實不如過往的洋基隊，也點出球隊在世界大賽未能拿出最好的表現。

「道奇贏了世界大賽，我恭喜他們。」凱許曼說道，同時也回應洋基輸球主因，「我們拿到進入世界大賽的門票，卻未能繳出最佳表現，結果就被送回家了。」他還承認，守備並非洋基今年的強項，「我認為這些問題，跟我們某些球員本身有關。」

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不過凱許曼也指出，洋基在G5第5局的許多錯誤，都是由陣中守備能力最好的球員所犯下，並點名沃爾普（Anthony Volpe）、瑞佐（Anthony Rizzo）、柯爾（Gerrit Cole）與賈吉（Aaron Judge），「大家關注的第5局，那些球員平常表現都很穩定。但有時候，當那些球員犯錯時，這會讓某些狀況變得更糟。」

他補充，「這支球隊顯然不是我們有過的最佳防守隊伍，而且顯然也犯了一些跑壘錯誤，但第5局的狀況很明顯跟這些平常表現優異的球員有關。無論是金手套游擊手、一向防守出色的一壘手，還是擁有高超棒球智商的王牌投手柯爾，或是能在任何情況下接住高飛球的賈吉。」

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