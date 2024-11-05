晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士最準三分射手竟是「嘴綠」！巫師小將放投還嘴砲付出代價

2024/11/05 20:56

D.格林。（美聯社）D.格林。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天迎接老大哥柯瑞（Stephen Curry）傷癒回歸，以125：112擊退巫師，收下4連勝。勇士開季至今外線火力凶猛，然而團隊三分命中率最高的竟非柯瑞或希爾德（Buddy Hield），而是防守悍將D.格林（Draymond Green）。

D.格林今天上場29分鐘7投5中、三分球4投3中，砍進全隊第3高的18分。本季D.格林7場比賽共出手19次三分球，命中10球，三分命中率高達52.6%，《NBC Sports》勇士隨隊記者波爾（Monte Poole）更看好，D.格林本季有望在7年來首次突破200記三分。

勇士本季團隊三分命中率相當優異，D.格林為全隊最高，接著依序為希爾德的50%、穆迪（Moses Moody）48.5%、威金斯（Andrew Wiggins）、沃特斯（Lindy Waters III）42.1%與柯瑞41.7%，這6人場均三分出手皆超過2.5次。

巫師此役對D.格林的外圍投射並未特別看管，依舊將他視為「非射手」，在防守時保持距離。賽後D.格林還透露，巫師20歲前鋒喬治（Kyshawn George）還在比賽中嗆他「你不會投籃」，於是D.格林回應：「你一直以來都聽人家這樣講，但你還在上國小就看我在拿冠軍了，當時人們也講一樣的話。」

巫師前鋒喬治防守D.格林三分出手。（美聯社）巫師前鋒喬治防守D.格林三分出手。（美聯社）

D.格林表示，自己還給了喬治一些建議，「我們在你一句我一句的時候，我叫他不要去協防（意指專心守D.格林自己），他回：『好啊，我會繼續協防。』我說：『我現在沒辦法放你投籃，但你現在也一樣不能放我空檔。』」

談到D.格林出色的三分表現，柯瑞表示：「我們永遠都需要積極進攻的Draymond，我們需要他在低位的錯位優勢，還有三分空檔出手。考慮到對方防守我們的方式，還有球的轉移，我不在乎他10投0中，重點是要保持侵略性，把握防守方給你的機會，而他現在做得很棒。」

柯瑞直言，對手應該繼續保持這樣的防守策略，因為這反而幫助了D.格林，「他在第4節投進關鍵球，穩住我們的領先、維持住氣勢。他手感好的話總是表現相當亮眼，他在防守端一直都很出色，為我們注入活力，但他的投籃絕對能幫助我們更上層樓。」

D.格林與巫師前鋒喬治。（美聯社）D.格林與巫師前鋒喬治。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中