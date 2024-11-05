NBA》勇士最準三分射手竟是「嘴綠」！巫師小將放投還嘴砲付出代價

D.格林。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天迎接老大哥柯瑞（Stephen Curry）傷癒回歸，以125：112擊退巫師，收下4連勝。勇士開季至今外線火力凶猛，然而團隊三分命中率最高的竟非柯瑞或希爾德（Buddy Hield），而是防守悍將D.格林（Draymond Green）。

D.格林今天上場29分鐘7投5中、三分球4投3中，砍進全隊第3高的18分。本季D.格林7場比賽共出手19次三分球，命中10球，三分命中率高達52.6%，《NBC Sports》勇士隨隊記者波爾（Monte Poole）更看好，D.格林本季有望在7年來首次突破200記三分。

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勇士本季團隊三分命中率相當優異，D.格林為全隊最高，接著依序為希爾德的50%、穆迪（Moses Moody）48.5%、威金斯（Andrew Wiggins）、沃特斯（Lindy Waters III）42.1%與柯瑞41.7%，這6人場均三分出手皆超過2.5次。

巫師此役對D.格林的外圍投射並未特別看管，依舊將他視為「非射手」，在防守時保持距離。賽後D.格林還透露，巫師20歲前鋒喬治（Kyshawn George）還在比賽中嗆他「你不會投籃」，於是D.格林回應：「你一直以來都聽人家這樣講，但你還在上國小就看我在拿冠軍了，當時人們也講一樣的話。」

巫師前鋒喬治防守D.格林三分出手。（美聯社）

D.格林表示，自己還給了喬治一些建議，「我們在你一句我一句的時候，我叫他不要去協防（意指專心守D.格林自己），他回：『好啊，我會繼續協防。』我說：『我現在沒辦法放你投籃，但你現在也一樣不能放我空檔。』」

談到D.格林出色的三分表現，柯瑞表示：「我們永遠都需要積極進攻的Draymond，我們需要他在低位的錯位優勢，還有三分空檔出手。考慮到對方防守我們的方式，還有球的轉移，我不在乎他10投0中，重點是要保持侵略性，把握防守方給你的機會，而他現在做得很棒。」

柯瑞直言，對手應該繼續保持這樣的防守策略，因為這反而幫助了D.格林，「他在第4節投進關鍵球，穩住我們的領先、維持住氣勢。他手感好的話總是表現相當亮眼，他在防守端一直都很出色，為我們注入活力，但他的投籃絕對能幫助我們更上層樓。」

D.格林與巫師前鋒喬治。（美聯社）

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