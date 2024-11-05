NFL》隊史首度前進超級盃關鍵拼圖？雄獅震撼交易來資深明星衝傳手

雄獅交易來名星衝傳手史密斯。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，目前位居國聯北區龍頭的底特律雄獅送出2025年第5輪、2026年第6輪選秀籤，向克利夫蘭布朗交易來3屆明星防守邊鋒史密斯（Za'Darius Smith），外加2026年第7輪選秀籤。

現年32歲的史密斯，10年生涯效力過巴爾的摩烏鴉、綠灣包裝工、明尼蘇達維京人與布朗，共繳出65次擒殺。今年是他待在布朗的第2個賽季，出賽9場累積23次擒抱、5次擒殺、6次TFL（Tackle For Loss，擒抱後使對手碼數倒退）與7次QB Hits（衝擊四分衛）。

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雄獅本季打出7勝1敗佳績，然而在10月14日對上達拉斯牛仔的比賽中，陣中最倚賴的明星衝傳手哈欽森（Aidan Hutchinson）遭遇左腿脛骨和腓骨骨折的嚴重傷勢，最快恐怕要到超級盃才能復出。而在哈欽森缺席的過去3場比賽，雄獅的衝傳成功率僅30.6%，在聯盟排名第26名：近2戰團隊更只繳出1次擒殺。

雄獅近年在四分衛高夫（Jared Goff）、總教練坎貝爾（Dan Campbell）的帶領，以及新星外接手聖布朗（Amon-Ra St. Brown）的發揮下，從2021年的單季3勝13敗1和，到去年奪下12勝5敗，隊史首度分區封王，並進軍國聯冠軍賽，今年開幕戰吞敗後狂掃6連勝，如今再交易來史密斯補上哈欽森的空缺，有望隊史首度闖進超級盃。

至於上季以11勝6敗打進季後賽的布朗，本季僅打出2勝7敗，近期還遭遇主戰四分衛華森（Deshaun Watson）整季報銷。日前才剛把明星外接手庫珀（Amari Cooper）交易至水牛城比爾，今天再度送走史密斯，恐怕已經提前放眼來季。

雄獅當家衝傳手哈欽森受傷，預計最快超級盃才能復出。（資料照，美聯社）

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