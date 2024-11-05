晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

NFL》隊史首度前進超級盃關鍵拼圖？雄獅震撼交易來資深明星衝傳手

2024/11/05 22:39

雄獅交易來名星衝傳手史密斯。（資料照，今日美國）雄獅交易來名星衝傳手史密斯。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，目前位居國聯北區龍頭的底特律雄獅送出2025年第5輪、2026年第6輪選秀籤，向克利夫蘭布朗交易來3屆明星防守邊鋒史密斯（Za'Darius Smith），外加2026年第7輪選秀籤。

現年32歲的史密斯，10年生涯效力過巴爾的摩烏鴉、綠灣包裝工、明尼蘇達維京人與布朗，共繳出65次擒殺。今年是他待在布朗的第2個賽季，出賽9場累積23次擒抱、5次擒殺、6次TFL（Tackle For Loss，擒抱後使對手碼數倒退）與7次QB Hits（衝擊四分衛）。

雄獅本季打出7勝1敗佳績，然而在10月14日對上達拉斯牛仔的比賽中，陣中最倚賴的明星衝傳手哈欽森（Aidan Hutchinson）遭遇左腿脛骨和腓骨骨折的嚴重傷勢，最快恐怕要到超級盃才能復出。而在哈欽森缺席的過去3場比賽，雄獅的衝傳成功率僅30.6%，在聯盟排名第26名：近2戰團隊更只繳出1次擒殺。

雄獅近年在四分衛高夫（Jared Goff）、總教練坎貝爾（Dan Campbell）的帶領，以及新星外接手聖布朗（Amon-Ra St. Brown）的發揮下，從2021年的單季3勝13敗1和，到去年奪下12勝5敗，隊史首度分區封王，並進軍國聯冠軍賽，今年開幕戰吞敗後狂掃6連勝，如今再交易來史密斯補上哈欽森的空缺，有望隊史首度闖進超級盃。

至於上季以11勝6敗打進季後賽的布朗，本季僅打出2勝7敗，近期還遭遇主戰四分衛華森（Deshaun Watson）整季報銷。日前才剛把明星外接手庫珀（Amari Cooper）交易至水牛城比爾，今天再度送走史密斯，恐怕已經提前放眼來季。

雄獅當家衝傳手哈欽森受傷，預計最快超級盃才能復出。（資料照，美聯社）雄獅當家衝傳手哈欽森受傷，預計最快超級盃才能復出。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中