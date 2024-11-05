格鬥》「殺人蜂」莊凱婷全民運摘金 開啟新「視」界看到改變

莊凱婷。（莊凱婷提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕格鬥選手「殺人蜂」莊凱婷，日前勇奪2024年全民運動會格鬥柔術48公斤級金牌，生涯首度摘金，上屆全民運則是銀牌，本屆再上層樓，但她透露，其實過程非常艱辛，甚至一度痛到無法施力，靠意志力才搶下勝利。

莊凱婷在四強賽時因手指挫傷而無法握拳，加上腳踝扭傷，她形容，「拳不能打，腳又不能踢，真的很痛苦。」而莊凱婷過去擅長於站立技，金牌戰卻不能使用，而對手也利用此優勢，快速將莊凱婷拉到地板，想要一決勝負。

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不過莊凱婷在逆境中求勝，利用對手的閃失，祭出十字固定法，成功壓制，最終也順利登上后座。她表示，「這場勝利是很大的鼓舞，過去不習慣跟對手在地板搏鬥，但本場比賽卻用不擅長的技戰術取勝。」

莊凱婷的格鬥之路充滿挑戰，她出身於清寒家庭，國中為了獎學金，決定加入拳擊隊，且首次參賽就拿下全中運銀牌，也奠定往後朝運動員發展的基礎。

然而，身材較嬌小的莊凱婷，並沒有合適的亞、奧運拳擊量級，若硬升上51公斤級，反而失去優勢，但莊凱婷並未放棄，決定投入職業賽場，並學習「踢拳」，並向跆拳道選手請益，增強腳法和技術。

莊凱婷「悟性」很高，加上不斷地反覆訓練，很快嶄露頭角，目前在職業賽累積17勝7敗，且在2018年寫下生涯輝煌篇章，該年她擊敗了泰拳世界冠軍尤切莉 （Yodcherry Sityodtong），One Championship超級系列賽踢拳原子量級的世界冠軍，一戰成名。

莊凱婷雖然身材嬌小，卻以驚人的速度和攻擊力聞名，粉絲們也幫她取名綽號「殺人蜂」，莊凱婷笑說，「蠻喜歡這個封號，代表我像蜜蜂一樣靈活，且被我打中非常痛，正如同蜜蜂會扎人一樣。」

除了技術和經驗不斷增長，莊凱婷也在去年底鼓起勇氣，接受濰視眼科的近視雷射治療，手術後她形容，「人生重見光明」，無論在訓練、比賽或日常生活中都獲得極大的便利。」SMARTtransPRK不掀瓣的優勢對於長期高強度運動格外安心，不需擔心外力碰撞而有角膜瓣位移風險，莊凱婷坦言，「其實在準備要手術的當下，內心非常忐忑，甚至還微微發抖，不過手術非常快速且成功，讓我非常滿意。」

近視超過600度的莊凱婷過去比賽都未配戴眼鏡，所以是以模糊的視線上陣，幾乎用反射動作然防禦。她笑說，「手術後首次戰上擂台時，清晰的視野反而不太習慣，甚至短暫害怕對手的出拳速度。不過我很快就迅速適應了『新視界』，讓我能更精準地掌握比賽節奏，對於運動表現有很大的提升。」

莊凱婷。（莊凱婷提供）

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