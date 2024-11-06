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MLB》「令和怪物」動向備受關注 大聯盟總管三緘其口

2024/11/06 08:37

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職羅德「令和怪物」佐佐木朗希明年動向備受關注，今年季後有機會再次與球團談判，讓他透過入札制度挑戰大聯盟舞台。大聯盟總管會議今天正式開始，對於是否會網羅佐佐木朗希，許多球隊高層都三緘其口，表示無法發表評論。

佐佐木朗希本季先發18場，生涯首度單季取得10勝，防禦率2.35，總計111局投出129次三振，今年最快球速達162公里。朗希本季曾因身體狀況欠佳被降至二軍調整，生涯在一軍共4個賽季，從未達成單季規定投球局數。

佐佐木朗希今年球季結束後，有機會透過入札制度挑戰大聯盟，但他未達到海外球員未滿25歲或者職業生涯不滿6年的規定，只能與美職球團簽下小聯盟合約，這也代表羅德無法透過佐佐木朗希拿到高額的入札金。

大聯盟今天召開總管會議，根據日媒《Sponichi Annex》報導，對於佐佐木朗希的動向，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）表示，目前不能討論沒有進入自由市場的球員，藍鳥總經理艾特金斯（Ross Atkins）也說無法發表意見。

不過艾特金斯透露，曾經有看過佐佐木朗希的投球，「應該有許多大聯盟高層和球探都去過日本，那裡的球員不僅才能出眾，具有悠久的棒球文化，對棒球的熱愛與多明尼加一樣，這就是為什麼這麼多日本球員能在大聯盟發光發熱的原因。」

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