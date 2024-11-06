NCAA》又帥又強！準狀元郎佛拉格首戰秀戰斧暴扣 全能身手助杜克奪勝

Cooper Flagg is the next great Duke villain pic.twitter.com/XVxXGS1Lch — Barstool Sports （@barstoolsports） November 5, 2024

〔體育中心/綜合報導〕被視為明年選秀會狀元大熱門的杜克大一新鮮人佛拉格（Cooper Flagg），日前迎來NCAA例行賽首秀，開幕戰對上緬因大學展現全能身手，並上演單手戰斧式暴扣嗨翻全場，此役15投6中，繳出18分、7籃板、5助攻和3抄截，率隊以96：62大勝。

佛拉格。（資料照，法新社）

身高6呎9吋的17歲佛拉格被評為五星高中生，被視為明年NBA選秀狀元的熱門人選，今年跳級進入籃球名門杜克大學就讀，他也是本屆奧運靶子隊的唯一大學生，他更曾在熱身賽率隊差點擊敗眾星雲集的美國男籃隊。

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佛拉格體能勁爆，身手十分全面，模板是攻守俱佳的爵士名將「AK47」奇亞蘭科（Andrei Kirilenko）。佛拉格昨天對上媽媽的母校緬因大學感觸良多，因為媽媽曾是緬因大學女籃隊的一員，自己小時候也常常到場觀賽，雙胞胎哥哥艾斯（Ace Flagg）明年將會前往緬因大學就讀。

佛拉格。（資料照，法新社）

佛拉格說道：「在NCAA首秀看到緬因大學的球衣，比平時還要激動，因為這是他小時候常關注的球隊，對他們有很多的感情，但自己必須保持冷靜，專注在比賽當中。」

對於佛拉格的NCAA首秀表現，總教練薛耶爾（Jon Scheyer）坦言，原本以為他可以攻下至少25分，可惜有些不錯的投籃機會都沒有把握住，不過他能讓隊友變得更好，這是自己最高興的一點。

佛拉格。（資料照，法新社）

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