MLB》紅襪王牌再聚首？ 傳勇士鎖定剛跳出合約的強投艾歐瓦迪

遊騎兵強投艾歐瓦迪成為勇士的補強首選。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）在今年決定拒絕明年2000萬美元合約，選擇跳脫成為自由球員，據傳勇士隊對於簽下他很感興趣。

大聯盟官網記者包曼（Mark Bowman）報導指出，艾歐瓦迪幾乎是勇士願望清單中的首選，包曼也透露，拒絕2000萬美元選擇權的艾歐瓦迪，有機會簽下一張複數年合約，均薪可能至少來到2000萬美元。

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艾歐瓦迪原本的合約當中有著自動球員選擇權，觸發條件為2023、2024賽季加起來投到300局，而他在這2季一共投了314.2局，拿下24勝13敗，防禦率3.72。在2024年球季，艾歐瓦迪先發29場，主投170.2局，防禦率3.80，他23.9%的三振率是自2021年以來的最高，而2021年剛好就是他曾與現任勇士王牌塞爾（Chris Sale）同隊的那年，該年他入選明星賽，還在塞揚票選名列第4。

目前勇士下個賽季的輪值預計會由塞爾領銜，搭上本季突破的羅培茲（Reynaldo López）與菜鳥史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach），並等待火球男史崔德（Spencer Strider）的回歸。預計勇士休賽季會打算把佛里德（Max Fried）給簽回來，若40歲老將摩頓（Charlie Morton）願意回歸的話，也有機會成為勇士的選項之一。

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