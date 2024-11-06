WTT冠軍賽》苦戰4局不敵17歲日本新星 高承睿無緣挺進16強

高承睿在男單首輪不敵日本小將松島輝空，無緣晉級16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲的「柚子」高承睿今天在2024年WTT法蘭克福冠軍賽男單首輪，以1:3不敵世界排名40的17歲日本新星松島輝空，無緣挺進16強。

世界排名24的高承睿和松島輝空在青少年時期交手兩次，各拿下1勝，最近一次是在2022年西班牙青年挑戰賽，小高以3:1獲勝，今天也是兩人首度在成人國際賽過招。

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臨時遞補中國名將林高遠參賽的松島輝空，一開賽就來勢洶洶，正手拍發球搶攻連續得手，以4:0開局，高承睿一度追到6:7，但還是擋不住松島的正手弧圈球暴衝，連丟4分，6:11讓出。

第2局，高承睿在開局3:1領先下又被松島一輪猛攻連掉5分，3:6被反超，好不容易追到8:9，一記強勁的正手搶攻又被對手精彩化解，隨後接發球失誤，8:11再丟1局。

高承睿在第3局放手一搏，以4:1開局，加上松島無謂失誤也增多，很快的以11:4扳回一城。但第4局，高承睿再度遭遇亂流，開局就陷入1:7落後，雖一度追到4:9迫使松島叫出暫停，最終仍無力回天，5:11落敗。

女單方面，世界排名35的黃怡樺也以8:11、10:12、4:11敗給世界排名第4的中國女將王藝迪，止步32強。

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