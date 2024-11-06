MLB》道奇火球男批洋基守備不佳！總管坦言：不太公平

洋基總管凱許曼。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今日參與於聖安東尼奧所舉行的總管會議，坦言洋基在世界大賽並未發揮最佳狀態，並針對道奇火球男凱利（Joe Kelly）近日所發表的守備不佳的論述表示不太公平。

凱利在近日接受Podcast節目「Baseball Isn't Boring」訪問時，直言洋基在季後賽的名次可能只能排在8、9名，並表示在美聯冠軍系列賽止步的守護者雖然守備表現差勁，但仍舊比洋基的表現還要好。

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對此凱許曼坦言，道奇是世界大賽冠軍且得到了所有的讚許，但同時他並不覺得這是個很公平的論述，「我覺得更公平點說，我們只是在系列賽表現得很差，這比起我們是否幸運闖進世界大賽還要來的重要。我們是一支很棒的隊伍，但很不幸我們沒有發揮最好狀態，並表現得像支優異的球隊。」

凱許曼也表示，自己了解球隊在世界大賽打得並不好，他們的最佳狀態也沒有在最重要的時刻出現，「客觀的說，如果你回頭去分析我們的對手，無論是道奇還是其他季後賽有參與的隊伍，不管我們是面對他們還是國聯的其他球隊，他們的名單的人選被建立在球員本身的打擊或守備比其他人都好。」

凱許曼繼續補充道：「你有守備特別好的球員但打擊不是那麼好，你有打擊能力優異的選手但守備沒到很出色。這兩種球員的結合方式在162場例行賽，如果幸運的話，到10月的季後賽也還是能夠發揮作用。」

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