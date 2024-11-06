網球》喬科維奇因傷不打年終賽引發連鎖效應 8名參賽人選出爐

喬科維奇因傷退出ATP年終總決賽。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕ATP年終總決賽將於11月10日在義大利杜林點燃戰火，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）確定因傷退賽，無緣衛冕，而最終8名參賽人選也塵埃落定。

曾在年終賽拿下7座冠軍的喬科維奇發聲明表示：「能夠拿到年終賽資格是我的榮幸，我真的很期待參賽，但是由於持續的傷病，下週我無法與會，我要向準備來看我比賽的人致歉，祝所有選手都能取得好成績，我們很快就會再見。」

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在喬科維奇退賽前，確定取得門票的有5人，包括義大利球王辛納（Jannik Sinner）、德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）、西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）和美國佛里茲（Taylor Fritz）。

隨著喬科維奇退賽後，挪威魯德（Casper Ruud）、澳洲德米納爾（Alex de Minaur）、俄羅斯盧布列夫（Andrey Rublev）確定拿下最後3席資格，而原本還在貝爾格勒公開賽出賽名單的德米納爾在門票到手後決定退賽，盧布列夫在梅茲站晉級8強後也選擇退賽。

值得一提的是，這也是自2001年以來，在年終賽首次看不到「三巨頭」喬科維奇、納達爾（Rafael Nadal）、費德爾（Roger Federer）的身影。

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