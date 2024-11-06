MLB》「野獸的本能」 洋基總管直指索托爭奪戰盛大關鍵

洋基總管凱許曼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基重砲索托（Juan Soto）在今年結束之後成為自由球員，紐約兩支豪門球隊被視為最主要的競爭者，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天在總管會議時談到大都會以及諸多球隊會追逐他的話題。

索托今年成為自由球員後引起市場爭奪戰，畢竟他才剛滿26歲，就已經在大聯盟累積7年資歷，生涯至今累積201轟，且2024年球季剛繳出生涯新高41轟，貢獻109分打點，綜觀自由市場歷史，很少有像索托如此年輕就累積如此實績的球星。

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洋基總管凱許曼今天在總管會議上被問到索托頭號競爭者大都會時回應：「很難說。我的意思是，我知道他們很想要贏。他們跟我們一起擁有很大的市場。他們今年才剛嚐過成功的滋味，而且想要更進一步。所以最好的方式就是引進高品質的球員加盟。所以這也是我們、他們、任何有興趣迎接勝利的球員想要做的，那就是努力地找到好球員來加入你原本的陣容當中。」

由於休賽季才剛開始，很難判斷誰比較有機會搶下索托，不過大市場球隊如洋基、大都會、道奇都已經被視為潛在的追求人選。凱許曼認為，不只大市場球隊有可能出手，小市場球隊也有機會。「我認為這就是野獸的本能，不會只有口袋深的大市場老闆會簽下大型合約。」目前來說，市場普遍認為索托有機會簽下至少12、13年，價值6億美元的合約。

阿隆索。（資料照）

洋基在先前決定不執行明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）的合約，更被爆料看上同樣也成為自由球員的大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）。凱許曼今天也對此表示，今年市場有很多高水準的球員，而Pete在大都會的表現很出色，他與波拉斯（Scott Boras）有過簡短的溝通，有談到他旗下的許多優秀球員，而阿隆索的確也在其中。

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