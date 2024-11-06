MLB》今年報銷的勇士強打與火球先發 總管坦言明年開幕戰無法回歸

阿庫尼亞。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕去年拿下國聯MVP的勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）以及豪奪20勝的火球男史崔德（Spencer Strider）在今年都因傷缺席大部分賽季，然而根據總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）直言，預計到明年開幕戰他們都還會因傷所苦，無法回歸賽場。

安索波洛斯談到史崔德與阿庫尼亞時表示：「我認為對這2人來說，他們不會缺席太多時間，但我們有信心地認為，他們在開幕戰回歸並不實際。」安索波洛斯在今天的總管會議談到陣中2名選手的狀況，他說：「我認為，當我們在2月初即將迎接春訓的到來時，對於回歸的時間表才會更加明朗。我們計畫他們並不會是開季名單的成員，只能在休賽季過一段時間後，我們才有辦法了解更多的訊息。」

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阿庫尼亞在去年繳出生涯最佳的一季，出賽159場比賽繳出打擊三圍.337/.416/.596，敲出41轟並跑出73次盜壘成功，成為歷史首位單季締造「40轟、70盜」的球員，OPS+更是高達171，最終勇奪國聯MVP，然而在今年美國時間5月26日面對海盜的比賽，阿庫尼亞在離壘的過程中滑倒受傷退場，在賽後診斷為左膝十字韌帶撕裂，導致賽季報銷。

同樣在去年投出超狂表現的史崔德，32場的出賽皆擔任先發，繳出20勝5敗、勝率高達8成的超狂戰績，且在186.2的投球局數中送出多達281次三振，防禦率3.86的表現也優於聯盟平均（ERA+113），但同樣在開季沒多久就傳出右手肘受傷並接受內部支撐手術（Internal brace）而整季報銷。

史崔德。（資料照，美聯社）

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